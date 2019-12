Mua chuộc người làm chứng bị xử lý như thế nào?

ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Cháu tôi năm nay 15 tuổi và là người làm chứng trong vụ án hiếp dâm một bé gái 12 tuổi. Tuy nhiên, Công an phát hiện cháu tôi khai gian dối và người nhà người phạm tội đã đưa cho cháu tôi một khoản tiền để khai theo ý họ. Trong trường hợp này cháu tôi có phạm tội và bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Tạ Ngọc Tuấn (Đống Đa, Hà Nội)

Luật sư Đặng Thành Chung trả lời:

Luật sư Đặng Thành Chung (Giám đốc Công ty luật TNHH An Ninh, Phòng 305 - Tòa nhà số 8 Láng hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội)

Tại Điều 382 BLHS quy định Tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối như sau:

1. Người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa nào mà kết luận, dịch, khai gian dối hoặc cung cấp những tài liệu mà mình biết rõ là sai sự thật, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:

a) Phạm tội 2 lần trở lên;

b) Dẫn đến việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm hoặc người phạm tội.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Tuy nhiên, do cháu bác năm nay 15 tuổi nên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 BLHS, điểm a khoản 1 Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính, cháu bác sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng phải chịu xử phạt vi phạm hành chính: phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng về hành vi “Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền” (điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình).

Người làm chứng nếu gian dối sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm (Ảnh minh họa)

Đối với người nhà người phạm tội có hành vi mua chuộc người làm chứng để khai báo gian dối thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 384 BLHS như sau:

Điều 384. Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai báo, cung cấp tài liệu.

1. Người nào mua chuộc hoặc cưỡng ép người làm chứng, người bị hại, đương sự trong các vụ án hình sự, hành chính, dân sự, kinh tế, lao động khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc không khai báo, không cung cấp tài liệu; mua chuộc hoặc cưỡng ép người giám định, người định giá tài sản kết luận gian dối, người phiên dịch, người dịch thuật dịch xuyên tạc, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn nguy hiểm khác;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch.