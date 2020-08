Một ngày triệt phá 2 chuyên án ma túy, thu giữ 8 bánh heroin

ANTD.VN - Chỉ trong một ngày, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy, bắt 2 đối tượng và thu 8 bánh heroin.

Đối tượng và tang vật vụ án

Đại tá Mai Trọng Thắng, Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết: “Qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 5-2020, đơn vị đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ miền Trung đưa về Hà Nội tiêu thụ. Đáng chú ý, các đối tượng trong đường dây này đều từng có tiền án về ma túy, nên rất tinh vi và liều lĩnh. Ngay khi nắm được thông tin, ban chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với Công an phường Xuân La tổ chức xác minh, phá án”.



Trong quá trình điều tra, một mũi trinh sát được cử đến khu vực biên giới huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Đây là nơi được xác định có một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Các mũi công tác còn lại hoạt động nắm tình hình dọc tuyến miền Trung, nhằm vào các phương tiện xe khách xuất phát từ huyện Quế Phong ra Hà Nội.

Từ nguồn thông tin người dân cho biết, cơ quan công an nắm được đối tượng nghi vấn vận chuyển heroin ra Hà Nội bằng đường bộ. Truy vết hành trình đối tượng di chuyển, các trinh sát xác định tội phạm vận chuyển ma túy bằng xe khách.

Khoảng 11h45 ngày 21-5, tổ công tác CAQ Tây Hồ làm nhiệm vụ tại Bến xe Nước ngầm, quận Hoàng Mai, đã bắt quả tang Lô Văn Xuân (SN 1970), trú tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đang vận chuyển trái phép 6 bánh heroin.

Được biết, Xuân từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử 20 năm tù giam và mới được mãn hạn năm 2015. Ra tù, Xuân không có việc làm, lao động tự do không đủ tiền ăn chơi nên đã quay lại con đường phạm tội. Xuân khai nhận sau khi lấy 6 bánh heroin của một đối tượng ở biên giới Lào - Việt Nam, đã vận chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, 13h ngày 21-5, tổ công tác CAQ Tây Hồ bắt quả tang Sầm Văn Minh (SN 1967), trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, đang vận chuyển 2 bánh heroin ở khu vực quận Hoàng Mai.

Ngay sau đó, đối tượng được tổ công tác, CAQ Tây Hồ đưa về trụ sở để điều tra, mở rộng. Quá trình khai thác, CAQ Tây Hồ được biết các đối tượng đều nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam. Đây là đường dây khép kín, hoạt động rất tinh vi và xảo quyệt, sử dụng xe khách và xe du lịch để vận chuyển ma túy, nhằm đánh lạc hướng sự phát hiện, truy bắt của lực lượng Công an.