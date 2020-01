Một đường dây làm giấy khám sức khỏe giả bị phanh phui

ANTD.VN - Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam nhóm đối tượng liên quan đến đường dây làm giấy khám sức khỏe giả...

Các đối tượng bị bắt về hành vi làm giấy khám sức khỏe giả gồm: Nguyễn Minh Đức (SN 1981), trú tại tập thể Phương Mai, quận Đống Đa; Nguyễn Tiến Tùng (SN 1996), trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai; Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1999), trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; Ngô Thanh Huyền (SN 1999), trú tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì và Trần Thị Diễm Quỳnh (SN 1998), trú tại xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì - Hà Nội.



Qua công tác theo dõi, nắm tình hình địa bàn, CAH Thanh Trì nắm được thông tin một nhóm đối tượng thường tập trung tại khu vực bệnh viện để trao đối giấy khám sức khỏe. Từ những dấu hiệu nghi vấn này, Đội Cảnh sát kinh tế - CAH Thanh Trì đã lập kế hoạch xác minh và xác định nhóm này hoạt động mua bán giấy chứng nhận khám sức khỏe giả và nhiều giấy tờ giả khác liên quan đến bệnh viện...

Các đối tượng liên quan

Ngay sau đó, chỉ huy CAH Thanh Trì đã có kế hoạch phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội tổ chức triệt phá. Ngày 15- 1-2020, phát hiện đối tượng nghi vấn cầm nhiều giấy tờ trên tay tại khu vực Bệnh viện Nội Tiết, xã Tứ Hiệp, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Thanh Trì đã tiến hành kiểm tra.

Nhân thân đối tượng được làm rõ là Nguyễn Minh Đức và qua công tác kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện số giấy tờ của Đức là giấy chứng nhận sức khỏe giả, bên trong ghi đầy đủ nội dung thông tin khám bệnh, có hình dấu tròn đỏ của cơ sở khám chữa bệnh...

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Thanh Trì đã đưa Đức về trụ sở để điều tra, làm rõ. Đức khai nhận số giấy chứng nhận sức khỏe giả của bệnh viện là do chính Đức làm. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Trì đã tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Minh Đức, phát hiện và thu giữ 1 dấu tròn đỏ có nội dung “ Bệnh Viện Bạch Mai - Bộ Y Tế”, 1 dấu tròn đỏ có nội dung “ Bệnh viện E - Bộ Y Tế”, 5 giấy chứng nhận sức khỏe (khổ A4) có chữ ký bác sĩ phần kết luận, hình dấu tròn đỏ của “Bệnh viện E - Bộ Y tế” xác nhận, không có nội dung thông tin người khám bệnh nghi là giả, 6 giấy khám sức khỏe (khổ A3), có ghi nội dung phần khám chữa bệnh, chữ ký bác sĩ và đóng dấu tròn đỏ của “Bệnh Viện Bạch Mai - Bộ Y Tế”, không có thông tin người khám bệnh, 100 giấy khám sức khỏe (khổ A3), có ghi nội dung phần khám chữa bệnh, chữ ký bác sĩ, không có thông tin người khám bệnh, không có xác nhận của bệnh viện... Toàn bộ số giấy tờ trên được cơ quan công an xác định đều là giả.

Qua điều tra, Đức khai nhận số tang vật trên mua của người không quen biết trên mạng xã hội. Sau đó, Đức photocoppy giấy khám sức khỏe, rồi thuê Nguyễn Thị Hương Lan viết vào phần kết quả khám của bác sỹ... với giá từ 1.500 đồng đến 2.000 đồng/ tờ. Ngoài ra Đức còn bán nhiều giấy khám sức khỏe giả cho Ngô Thanh Huyền và Trần Thị Diễm Quỳnh.

Từ thông tin này, Công an huyện Thanh Trì triệu tập Huyền, Quỳnh, Tùng để làm việc. Huyền và Quỳnh khai nhận hành vi mua bán giấy khám sức khỏe giả của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thanh Trì đã tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, phát hiện và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ làm giấy tờ giả, trong đó có hàng chục giấy chứng nhận sức khỏe, có chữ viết, chữ ký phần nội dung và hình dấu tròn đỏ của các bệnh viện tuyến trung ương và nhiều giấy xác nhận nằm viện chưa có thông tin người bệnh, đóng dấu tròn đỏ của bệnh viện được xác nhận là giả.

Theo chỉ huy Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã tiến hành trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết tại Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội. Kết quả giám định sơ bộ các mẫu con dấu và chữa viết đều không phải của các bệnh viện và chữ viết trong giấy khám sức khỏe và giấy ra viện do tự tay các đối tượng viết, làm giả.