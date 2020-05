Mở rộng điều tra vụ án "Giả mạo trong công tác" tại Trường Đại học Đông Đô

16:09 15/05/2020 0 PV

ANTD.VN - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (ANĐT - BCA) đang phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an điều tra vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô.