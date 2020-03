Mâu thuẫn trong lúc lên núi bẫy thú, gã trai giết người phụ nữ cùng bản

Ngày 21-3, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Sung Văn Cợ (SN 1994, trú tại xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát) về hành hành vi “Giết người”.

Đối tượng Sung Văn Cợ

Trước đó, ngày 4-3, tại bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát xảy ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là chị S.T.N (SN 1980) tử vong tại chòi chăn nuôi của gia đình với nhiều vết thương tích trên thân thể.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập án đấu tranh, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Mường Lát, Công an huyện Viêng Xay (Lào) nhanh chóng điều tra truy xét, làm rõ thủ phạm gây án.

Sau 15 ngày tích cực điều tra, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã bắt giữ hung thủ là Sung Văn Cợ. Bước đầu, tại cơ quan điều tra, đối tượng khai chiều 3-3, đã đi bộ lên núi Pó Chính (thuộc địa phận bản Chim) để bẫy thú. Cợ đi vào chòi chăn nuôi để hút thuốc lào thì nảy sinh mâu thuẫn với chị Xua. Trong lúc xô xát, Cợ đã dùng dao mang theo người và con dao của nhà chị Xua chém liên tiếp nhiều nhát khiến người phụ nữ tử vong.