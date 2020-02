Mâu thuẫn trong lúc chơi cờ khiến hai người trọng thương

ANTD.VN - Ngày 22-2, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đàm Văn Dương về tội “Giết người”…

Đối tượng Dương tại cơ quan công an

Trước đó, trưa 8-2-2020, trong quá trình chơi cờ tướng tại nhà ông Trần Văn T. (ở xóm 23, xã Kim Phú, TP Tuyên Quang), Đàm Văn Dương (SN 1962) có mâu thuẫn cá nhân và cãi chửi nhau với anh Lê Mạnh H. cùng ở xóm 23, xã Kim Phú.

Sau khi được mọi người can ngăn nhưng vẫn ấm ức trong lòng, Đàm Văn Dương đã về nhà lấy dao và liềm sang nhà để tìm, bắt anh H. xin lỗi. Tuy nhiên, sợ bị Dương đánh nên anh H. khóa cửa trốn trong nhà.

Thấy vậy, Dương dùng dao uy hiếp và chọc vào lưng bà Q. (mẹ đẻ của anh H.), khiến bà Q. bị thương. Sau đó, Dương chém vào đầu, vào tay chị Ma Thị Th. (là vợ của anh H.), làm chị Th. bị thương nặng, sau đó cả 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng của mặt tại hiện trường, khống chế Dương đưa về trụ sở cơ quan Công an tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc. Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu, cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đàm Văn Dương về tội “Giết người”.