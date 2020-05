ANTD.VN - Ngày 11-5, Công an TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn An (SN 1993) trú tại phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 30-4, Nguyễn Văn An và Nguyễn Văn Sâm cùng trú tại TP Bắc Giang đến nhà chị Lý Thị Thu H ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang chơi.



Tại đây, anh An và Sâm xảy ra xích mích. Không nể chủ nhà An đã xông vào bếp lấy một dao chém nhiều nhát vào người khiến Sâm bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Gây án xong An bỏ trốn. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an TP Bắc Giang đã làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng và vận động An ra đầu thú.