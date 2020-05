Mâu thuẫn cá nhân, 3 người tử vong

Khoảng 6h ngày 28-5, Công an huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên nhận được tin báo xảy ra vụ giải quyết mâu thuẫn tại xã Mường Tùng, đã khẩn trương đến hiện trường để giải quyết. Khi đến nơi, lực lượng Công an phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong ở các vị trí khác nhau.

Các nạn nhân gồm Sùng A Chu (SN 1965); Giàng Thị Sính (SN 1986) và Hờ A Páo (SN 1982), đều trú tại xã Mường Tùng.

Nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau đó, Công an huyện Mường Chà đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, đồng thời phối hợp Công an xã Mường Tùng bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định khoảng 5h30 sáng 28-5, đối tượng Chu tìm đến nhà chém chị Sính. Thấy vậy, Páo (là chồng Sính) lao vào can ngăn liền bị Chu quay lại dùng dao đâm anh Páo, khiến cả 2 vợ chồng tử vong. Thấy cả hai vợ chồng anh Páo và chị Sính đã tử vong, Chu dùng dao tự sát tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, trước đó do nghi ngờ Chu "quan hệ" làm cháu P (SN 2005) có thai, (cháu P là con nuôi của vợ chồng anh Páo và chị Sính), giữa Chu và vợ chồng anh Páo nảy sinh mâu thuẫn. Vì mẫu thuẫn không được giải quyết thấu đáo, nên đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc.