Mật phục bắt giữ và xử lý các đối tượng đua xe trái phép ở ngoại ô thành phố

ANTD.VN - Sau khi gỡ bỏ lệnh giãn cách phòng chống dịch Covid-19, trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện một số đối tượng là thanh - thiếu niên quá khích tụ tập điều khiển xe máy với các trò mạo hiểm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông như đi xe bằng một bánh, phóng quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng... rồi quay lại clip đăng tải lên mạng internet để “câu like. Tình trạng này đã như vệt dầu loang mạnh ra các vùng ngoài thành trong thời gian gần đây, gây lo lắng và bức xúc trong dư luận.

Trước tình trạng đó, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn, góp phần giữ bình yên và an toàn cho người dân trên mỗi nẻo đường.

"Giăng lưới” bắt đua xe trái phép

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về tăng cường phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, Công an huyện Thạch Thất đã chủ động xây dựng và kế hoạch triển khai nhiều kế hoạch phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn. Cụ thể, kế hoạch triển khai góp phần phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, đoàn thể, người dân cương quyết đấu tranh, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của nhân dân.

Công an huyện Thạch Thất tuần tra, phát hiện và xử lý các đối tượng điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đi xe bằng một bánh

Công an huyện Thạch Thất đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bố trí lực lượng phối hợp chặt chẽ, khép kín địa bàn, tập trung vào các địa điểm, khu vực các đối tượng thường xuyên tụ tập, có biểu hiện tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng để kiểm tra, xử lý nghiêm.

Theo Thượng tá Trần Khải Hoàn, Trưởng Công an huyện Thạch Thất, điểm cốt lõi là việc xác định công tác phòng ngừa xã hội là nền tảng, phát huy sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh phòng chống đua xe, điều khiển xe máy chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, rú ga ầm ĩ, đi xe bằng một bánh… gây mất trật tự công cộng. Kịp thời ngăn chặn, hạn chế mức thấp nhất hậu quả gây thương vong cho người đi đường, lực lượng làm nhiệm vụ và đối tượng vi phạm. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tổ chức và tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

“Trên thực tế, tình trạng tổ chức và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn huyện Thạch Thất chưa phức tạp. Qua công tác điều tra cơ bản, lực lượng công an xác định có một số cá nhân, thanh - thiếu niên đơn lẻ có hành vi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy bằng một bánh chạy với tốc độ cao. Các đối tượng này ngoài chọn các tuyến đường mới được quy hoạch rộng rãi, bằng phẳng để phóng với tốc độ cao, còn lạng lách đánh võng, đi bằng một bánh ngay tại các tuyến tỉnh lộ, đại lộ có đông đúc phương tiện tham gia giao thông, mục đích biểu diễn cho "khán giả" xem tài "tổ lái"… "Chính điều này gây nguy hiểm cho những người khác cùng tham gia giao thông. Nếu trước đây, hoạt động đua xe trái phép thường quy tụ đông đảo các đối tượng đua và cổ vũ, thì hiện tại đoàn đua chỉ từ 3 đến 5 xe, diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, rồi di chuyển sang địa bàn khác, gây khó khăn cho lực lượng công an trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng này”, Trung tá Pham Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an huyện Thạch Thất chia sẻ.

Kiên quyết xử lý nhiều vi phạm

Bên cạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về phòng ngừa đua xe, cổ vũ đua xe trái phép đến các khu dân cư, trường học, Công an huyện Thạch Thất đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ tuần tra, mật phục khép kín địa bàn, phát hiện, bắt giữ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tuyệt đối không có "vùng cấm" trong lĩnh vực này. Đồng thời, lực lượng Công an huyện đã phối hợp xử lý “nguội” đối với các trường hợp vi phạm được người dân quay, chụp lại hình ảnh bằng điện thoại thông minh gửi đến, hoặc đăng tải trên mạng xã hội.

Hình ảnh nam thanh niên điều khiển xe máy bằng một bánh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và chính bản thân

Ngày 17-5 vừa qua, Công an huyện Thạch Thất đã ra quyết định xử phạt hành chính 4,125 triệu đồng đối với C.V.H (trú tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất) điều khiển xe máy bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm…

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các lực lượng chức năng thuộc Công an thành phố Hà Nội phát hiện tài khoản facebook của một cá nhân thường xuyên đăng tải các hình ảnh clip, với nội dung các nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, "bốc đầu" xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông...

Tiến hành xác minh, Công an huyện Thạch Thất đã làm rõ và triệu tập chủ nhân của tài khoản facebook là C.V.H (trú tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất). Tại cơ quan Công an, người này này khai nhận đã điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi bằng một bánh, sau đó quay video đăng tải lên facebook với mục đích câu like, muốn nhiều người biết đến. Nam thanh niên này đã nhận thức được hành vi vi phạm, tiến hành gỡ bỏ các clip, bài viết có nội dung như trên và cam kết không tái phạm.

Căn cứ hồ sơ và các quy định, Công an huyện Thạch Thất đã ra quyết định xử phạt hành chính 4,125 triệu đồng đối với H. về các lỗi điều khiển xe bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi…

Ngoài trường hợp này, Công an huyện Thạch Thất cũng đã triệu tập một cá nhân khác ở xã Chàng Sơn (huyện Thạch Thất) về hành vi tương tự và đang tiếp tục xử lý theo quy định.

Đối với các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ, Công an huyện Thạch Thất đều lập hồ sơ, thông báo danh sách đến cơ quan, trường học, xã, thị trấn… nơi đối tượng đang cư trú, công tác, học tập để phối hợp giáo dục, răn đe, quản lý, đồng thời xem xét xử lý hình sự các đối tượng vi phạm có tính chất nghiêm trọng.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, Trưởng Công an huyện Thạch Thất cho rằng, các gia đình cần có biện pháp quản lý, giáo dục con em nhận thức đúng đắn về các quy định của pháp luật, tránh xa những cách thể hiện bản thân, nhưng gây nguy hiểm cho người khác như đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.