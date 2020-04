Manh mối đường dây sản xuất khẩu trang "chui" từ chiếc xe ô tô cứu thương

Khoảng 9h30 ngày 19-4, tại khu vực chân cầu Đăng thuộc xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo, tổ công tác Công an huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng phối hợp cùng phòng Cảnh sát kinh tế và lực lượng Quản lý thị trường phát hiện nghi vấn, kiểm tra xe ô tô cứu thương mang BKS: 15 B-02991; do Phạm Văn Vương (SN 1980, trú ở xã Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng) điều khiển chở 3 thùng khẩu trang y tế, tổng cộng có 7.500 chiếc.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số khẩu trang bị thu giữ

Quá trình kiểm tra, Vương không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trên., và khai nhận chở thuê cho một xưởng may gia công tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan chức năng đã kiểm tra xưởng đóng mũi giày Khánh Nga (thôn Hoàng Đông, xã Quang Phục), do Nguyễn Quốc Khánh (SN 1966), đứng tên đăng ký kinh doanh.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, Nguyễn Thị Nga (SN 1973 – vợ Khánh), đã thu gom nguyên liệu và thuê nhân công để sản xuất khẩu trang trái phép, không được cơ quan chức năng kiểm định.

Quá trình vận chuyển, tiêu thụ, để đối phó cơ quan chức năng, Nga đã thuê xe cứu thương. Tại xưởng, cơ quan chức năng phát hiện 55 vỏ hộp nhãn hiệu Hinaco; 4 hộp thành phẩm đóng trong vỏ hộp ghi “Khẩu trang kháng khuẩn cao cấp” gồm 200 chiếc; 800 chiếc khẩu trang (500 chiếc khẩu trang màu xanh và 300 khẩu trắng) hàng rời chưa đóng hộp. Vụ việc đang được điều tra, mở rộng.