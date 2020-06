Mang xe tải đi vứt gần 500 kg ma túy đá, 3 đối tượng lĩnh án

Ngày 8-6, sau nhiều ngày nghị án TAND tỉnh Nghệ An đã ra mức án dành cho bị cáo Nguyễn Văn Phú (SN 1991) trú tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An về tội Che giấu tội phạm; Võ Sỹ Mạnh (SN 1983) trú tại xã Nghi Kim, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, về tội Cưỡng đoạt tài sản; Nguyễn Bá Trung (SN 1996) trú tại TP. Vinh về tội không tố giác tội phạm.



Theo đó, Phú từng có thời gian đi lao động ở Đài Loan và có quen biết người đàn ông tên Quang trú ở Hà Tĩnh. Cuối tháng 2-2019, Phú về nước và được Quang thuê làm phiên dịch cho người Đài Loan. Qua trò chuyện, người Đài Loan này cho biết, cần Phú thuê cho một kho đựng hàng ở địa bàn xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, để cất hàng điện tử.

Phú, Trung và Mạnh trong phiên xét xử

Ngày 4-4-2019, Quang thông báo với Phú lên thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, nhận lô hàng về cất vào kho. Phú đã nhận 25 thùng carton màu vàng đưa về kho để. Một tuần sau, Quang thông báo việc lô hàng bị lỗi và cử người sang sửa.

Sau đó, Phú đón Lin, Sheng-Hsiung (SN 1976) trú tại TP. Cao Hùng, Đài Loan; Phú thường gọi là Khửa Lơ) đưa hai người Đài Loan khác là Ho, Yu-Hsiang (SN 1998) trú tại thôn Thọ Phong, xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên, Đài Loan) và Lin, Kun-Jung (SN 1978) trú tại thôn Đại Tân, xã Nội Phố, huyện Bình Đông, Đài Loan) về kho cất hàng.

Khi Phú lên chủ nhà cho thuê kho hàng chơi thì 3 người Đài Loan đóng cửa mở các loa thùng lấy 494 gói ma túy đá bỏ vào các bao tải. Tối ngày 15-4-2019, Phú đang ngồi uống café thì đọc được tin bắt vụ ma túy khủng trong loa thùng ở TP. Vinh. Nhìn các thùng chứa ma túy rất giống các thùng hàng mình đã nhận, Phú hỏi mấy người Đài Loan.

Lúc này, biết số hàng có thể bị lộ, mấy người Đài Loan xúi Phú mang đi vứt. Lúc này Phú gọi điện cho Trung thuê xe tải của Mạnh đi chở gỗ. Khi vào kho bốc hàng giúp, Trung không thấy gỗ đâu mà chỉ thấy rất nhiều loa thùng nên nghi ngờ là ma túy nhưng vì nghĩ là bạn bè nên vẫn bốc số hàng đó cho Mạnh chất lên xe.

Khi đến ngã ba đường của đồng muối xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Phú đã vứt số hàng trên xe xuống. Trung biết việc Phú vận chuyển ma túy đi vứt nhưng vì tình cảm nên không báo cho cơ quan chức năng để xử lý. Trưa cùng ngày thì Lin, Sheng-Hsiung bỏ đi và xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Một ngày sau, do xe của Mạnh sắp đến hạn đăng kiểm nên nhân viên Sở Giao thông Vận Tải Nghệ An gọi hỏi mật khẩu định vị xe. Mạnh biết Phú thuê mình mang ma túy đi vứt nên vin vào chuyện này để đe dọa lấy tiền. Dù đòi 20 triệu nhưng Phú chỉ có 9 triệu chuyển cho Mạnh.

Ngày 17-4-2019, khi biết công an đã phát hiện ra số ma túy mà mình vứt, Phú, Trung và Mạnh đi đầu thú. Khối lượng ma túy được thu giữ ở cánh đồng là 489.685,00 gam.

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phú 3 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm; Võ Sỹ Mạnh 2 năm tù treo về tội Cưỡng đoạt tài sản; Nguyễn Bá Trung 6 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.