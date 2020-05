Mang xe máy và điện thoại của em trai đi cầm cố, nam thanh niên bị khởi tố

ANTD.VN -Anh T. đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị anh trai là Tuấn lấy chiếc xe máy, điện thoại với tổng giá trị là 45 triệu đồng đem cầm cố, lấy tiền chơi game.

Ngày 25-5, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Lê Tuấn (SN 1991) trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Theo đó, Tuấn vốn là một kẻ nghiện game. Ngày 28-4, Tuấn hỏi mượn em trai là Vũ Lê T. (20 tuổi) chiếc xe máy Exciter BKS 37F1-813.13 để sang xã Diễn Bích thu nợ.

Vũ Lê Tuấn tại cơ quan công an

Được em trai đồng ý, Tuấn lấy xe phóng đi. Tuy nhiên, thay vì đi thu nợ như đã nói, Tuấn lại ghé vào quán game trong xã để chơi. Hết tiền, Tuấn nói chủ quán chuyển cho mình 9 triệu đồng để “cày” tiếp.

Chơi hết số tiền trên, Tuấn hỏi vay tiếp nhưng chủ quán game không đồng ý và đòi lại số tiền đã cho vay trước đó. Không có tiền trả, Tuấn phải để lại chiếc xe máy của em trai. Hai ngày sau, Tuấn tiếp tục vay chủ quán game 3 triệu đồng và đều chơi hết sạch.

Sau đó, Tuấn tiếp tục về nhà lấy chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung A8 của anh T. đi cầm lấy 4 triệu đồng.

Ngày 5-5, anh T. đã lên công an huyện Diễn Châu trình báo về việc bị anh trai là Tuấn lấy chiếc xe máy, điện thoại với tổng giá trị là 45 triệu đồng cầm cố để chơi game.

Cũng trong ngày hôm đó, Tuấn đã đến công an huyện đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.