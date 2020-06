Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Điện Biên, gã trai trốn về Hà Nội đi trộm cắp

Trước đó, vào ngày 3-6, Công an xã Đại Mạch, huyện Đông Anh nhận được đơn trình báo của anh N.H (trú tại Hà Nội) về việc có cho một nam thanh niên tên là Dương (quê quán Hải Dương, là thợ xây dựng được anh H thuê) mượn chiếc xe máy Honda Wave. Tuy nhiên, qua nhiều ngày nam thanh niên trên vẫn không trả xe và khi anh H tìm đến khu nhà trọ thì người này đã bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Xuân Thuấn

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đại Mạch đã khẩn trương xác minh và bắt giữ đối tượng trên. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên thật là Nguyễn Xuân Thuấn (quê Thái Bình). Thuấn đang là đối tượng liên quan đến các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Công an tỉnh Điện Biên điều tra. Sau khi gây án trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đối tượng đã đi xe khách bỏ trốn xuống Hà Nội.

Ngày 29-5, Thuấn dùng tên gọi mới là Dương, đến xin anh H vào làm thợ xây. Chiều 31-5, Thuấn ngỏ ý mượn xe anh H để về phòng trọ gần đó... Tin tưởng nam thanh niên hiền lành, chịu khó, anh H đã cho Thuấn mượn chiếc xe Honda Wave của mình. Khi về đến phòng trọ, Thuấn thấy trong cốp xe có cọc tiền nên đã nảy sinh ý định trộm cắp số tiền này.

Bản thân ham chơi game cờ bạc trực tuyến, đối tượng đã dùng số tiền trộm được để nạp thẻ game hết 4,7 triệu đồng. Sau khi thua hết tiền, Thuấn cầm cố chiếc xe máy được 3 triệu đồng, tiếp tục nạp thẻ chơi game.