Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc lấy tiền ăn tiêu

15:03 13/03/2020 0 Thanh Quang

ANTD.VN - Ngày 13-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết vừa khởi tố, tạm giam bị can Lương Văn Vương về tội “Mua bán người”…