Lời thú tội của kẻ uống thuốc sâu, sau khi sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ

ANTD.VN - Bước đầu, đối tượng Hiền khai nhận động cơ gây án do mâu thuẫn tiền nong với nạn nhân.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Tạ Văn Hiền (SN 1981, trú tại thôn Thừa Lâm, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên), để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Hiền và hiện trường vụ án

Như ANTĐ thông tin, khoảng 21h ngày 16-2, Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo tại một nhà nghỉ thuộc địa bàn thôn Trung Đồng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, xảy ra vụ án mạng. Tiến hành điều tra, các lực lượng Công an tỉnh phối hợp cùng Viện Kiểm sát xác định nạn nhân (chị Nguyễn Thị P - SN 1982; trú tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) tử vong do nhiều vết thương ở các vùng ngực, cổ và tay…

Hiện trường có 1 con dao nhọn (loại dao bầu) có vết máu, 1 cọc tiền giả (loại tiền âm phủ) và 1 chai thuốc trừ sâu đã sử dụng. Đến 23h cùng ngày, Cơ quan điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ án trên là Tạ Văn Hiền. Tuy nhiên sau khi gây án, đối tượng đã uống thuốc trừ sâu để tự sát và được gia đình đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Đến thời điểm này, đối tượng Hiền đã qua cơn nguy kịch, và đã được dẫn giải về Trại tạm giam Công an tỉnh. Bước đầu, hung thủ khai nhận quen biết chị P. từ năm 2016, khi cùng kinh doanh thịt lợn. Từ mối quan hệ làm ăn, mặc dù đã có gia đình, con cái, giữa Hiền và chị P. vẫn nảy sinh tình cảm; và theo lời khai của Hiền, anh ta đã cho chị P. nợ khoảng 250 triệu đồng tiền hàng.

Đầu tháng 2-2020, Hiền nói chị P. trả tiền nhưng không được. Đối tượng đã lên kế hoạch trả thù. Trưa 16-2, Hiền liên lạc hẹn gặp chị P., nói rằng sẽ cho 20 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Trước khi đến điểm hẹn, Hiền mua tập tiền…âm phủ mệnh giá 200 nghìn đồng, để hai tờ tiền thật hai bên rồi chụp ảnh gửi cho nạn nhân. Với ý đồ sát hại chị P., sau đó sẽ tự tử, Hiền mang theo lọ thuốc diệt côn trùng.

Khoảng 17h30, Hiền đến nhà nghỉ chờ chị P. Tại đây, chị P. bị Hiền xô ngã, dùng dao đâm nhiều nhát dẫn tới tử vong. Sau khi gây án, Hiền uống lọ thuốc diệt côn trùng rồi điều khiển xe máy về Thái Nguyên. Trên đường về, đối tượng tiếp tục mua thuốc diệt cỏ uống, rồi được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu.