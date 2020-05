Lợi dụng ngày lễ kỉ niệm để vận chuyển 4 bánh heroin

ANTD.VN - Đối tượng Giàng Chứ Thủ (SN 1976), trú tại xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã bị lực lượng Công an bắt quả tang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khai nhận với cơ quan Công an, đối tượng Thủ cho biết khi nghe tin lực lượng Công an tăng cường làm nhiệm vụ bảo vệ Lễ kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đối tượng đã nghĩ rằng những đường mòn sẽ vắng Công an nên đã vận chuyển ma túy nhưng vẫn không thoát.

Đối tượng và tang vật vụ án

Thực hiện đợt cao điểm phòng chống tội phạm ma túy, tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm và kế hoạch đảm bảo ANTT vào dịp Lễ kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, khoảng 11h45 ngày 7-5, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Hải quan tỉnh và Công an huyện Điện Biên làm nhiệm vụ tại khu vực xã Núa Ngam, huyện Điện Biên đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Giàng Chứ Thủ đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 4 bánh heroin (khối lượng 1,4kg), 1 ĐTDĐ, 1 xe máy và nhiều vật chứng có liên quan.

Qua điều tra, Thủ khai nhận số ma túy trên anh ta đang mang đi tiêu thụ để kiếm lời. Chuyên án đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra mở rộng.