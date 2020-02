Lợi dụng dịch Covid-19, "nữ quái" "ẵm" 600 triệu đồng

Ngày 18-2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Liên (SN 1992, trú tại xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân về việc bị một đối tượng đăng bán tin khẩu trang y tế trên mạng xã hội facebook và lừa đảo chiếm đoạt tiền. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương tiến hành xác minh và lập án đấu tranh. Qúa trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng có hành vi lừa đảo là Lê Thị Liên.

Cơ quan công an lấy lời khai của Lê Thị Liên

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Liên khai do cần tiền tiêu xài nên đã lập tài khoản facebook mang tên "Vy Lê", có địa chỉ ở thành phố Đà Nẵng và đưa nội dung thông tin có một số lượng lớn khẩu trang y tế cần bán của một nhà máy, ai cần mua bao nhiêu cũng có thể đáp ứng được.

Sau khi Liên đăng tin, ngày 8-2-2020, chị L.T.M ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa đã liên lạc với Liên để hỏi mua khẩu trang. Hai bên thống nhất giá cả và số lượng mua trong các ngày từ 8-11/2/2020, chị M đã 4 lần chuyển tiền vào các tài khoản của Lê Thị Liên với tổng số tiền là 566,4 triệu đồng để mua 600 thùng khẩu trang y tế. Tuy nhiên, tiền đã chuyển mà chờ mãi không thấy hàng gửi về, chị M mới biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Với thủ đoạn trên, Lê Thị Liên đã lừa đảo chiếm đoạt 38,8 triệu đồng của một người dân ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Cao Bằng.