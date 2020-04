Lợi dụng dịch Covid-19 để lừa đảo, người phụ nữ lĩnh án

Vừa qua, TAND huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Nữ Lan Na (19 tuổi) trú xã Nghĩa Trung huyện Nghĩa Đàn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo đó, cuối tháng 1-2020, Na sử dụng tài khoản facebook có tên Trùm Sỉ Túi đăng hình ảnh túi xách và khẩu trang y tế để rao bán sỉ (buôn), giá cả cạnh tranh.

Thời điểm này, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên nhiều người có nhu cầu mua khẩu trang. Trước thông tin mà Na đăng tải, nhiều người đã liên hệ với Na để mua hàng.

Lê Nữ Lan Na trong phiên xét xử (ảnh: Ngọc Mai)

Vào ngày 30-1, chị Nguyễn Thị H. trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội liên hệ với Na qua facebook để đặt mua 100 chiếc túi xách và 5 thùng khẩu trang y tế.

Sau đó, Na yêu cầu chị H. hai lần chuyển tiền đặt cọc tổng cộng 4,6 triệu đồng nhưng không chuyển hàng như đã hứa mà chiếm đoạt luôn số tiền đó. Sau đó, chị H. đã trình báo cơ quan công an. Biết công an đang điều tra, Na chủ động chuyển số tiền 4,6 triêu đồng trả cho chị H. và đến công an đầu thú.

Trong phiên xét xử, Na thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Lê Nữ Lan Na 30 tháng tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tiền.