Lợi dụng bệnh án tâm thần, ngang nhiên hoạt động bảo kê thu mua phế liệu

Lê Văn Đông (tức Đông Timo), SN 1978, trú tại phòng 1204, CT4 – Khu đô thị Mỹ Đình 2, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội là đối tượng chuyên hoạt động bảo kê thu mua phế liệu tại các công trường xây dựng. Gã từng có bệnh án tâm thần nên lợi dụng việc này để ngang nhiên hoạt động, bất chấp pháp luật.

Ngày 7-10-2019, Đông Timo cùng đồng bọn gây ra vụ gây rối trật tự công cộng tại công trường dự án Vinhomes Smart City Tây Mỗ, thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngay sau đó, phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành điều tra, làm rõ. Biết bị công an truy bắt, Đông Timo liền bỏ trốn khỏi địa bàn. Đến ngày 20-12, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm đã ra lệnh truy nã số 01 đối với Lê Văn Đông về tội gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Lê Văn Đông (tức Đông Timo)

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện đối tượng Lê Văn Đông xuất hiện tại căn nhà ở số 74, ngõ 32 Mạc Thái Tổ, quận Cầu Giấy, Hà Nội, khoảng 18h30 phút ngày 27-12, tổ công tác đội Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm - phòng Cảnh sát hình sự đã ập vào bắt giữ.

Căn nhà này được biết là của chị gái vợ Đông. Tuy nhiên, căn nhà từ lâu đã không có người ở. Bản thân gia đình Đông không hề biết việc đối tượng bị cơ quan công an ra lệnh truy nã.

Thời điểm bị bắt, công an cũng thu giữ trong nhà 1 khẩu súng và 6 viên đạn. Đáng chú ý, đối tượng đã có 1 tiền án và 3 tiền sự, trong đó 1 tiền án tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.