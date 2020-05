Lộ dùi cui 3 khúc và hộp đạn ở chốt 141, người đàn ông khai 'bạn cho'

Rạng sáng 11-5-2020, tổ công tác Y4/141 của CATP Hà Nội do Trung tá Trần Tuấn Ngọc (Đội phó Đội CSGT số 4, Phòng CSGT) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Hàng Cót - Phan Đình Phùng (quận Ba Đình).



Đến 1h37, tổ công tác phát hiện một xe ô tô bán tải có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Chiếc xe bán tải này mang BKS của tỉnh Lạng Sơn.

Trong quá trình kiểm tra, trinh sát hình sự của tổ Y4/141 đã phát hiện một hộp đạn gồm 22 viên, là loại đạn cao su dùng cho súng chuyên dụng (công cụ hỗ trợ). Ngoài vỏ hộp đạn có chữ Ozkursan. Tiếp đó, ở hàng ghế phía sau trên ô tô, cảnh sát thu được 2 chiếc dùi cui 3 khúc (baton) bằng thép.

Tang vật gồm hộp đạn cao su và baton thép được tổ Y4/141 phát hiện

Trình bày tại chỗ, người đàn ông trên ô tô nói rằng, đây là những món đồ "do bạn đưa cho". Danh tính của người vi phạm được làm rõ là Hoàng T (SN 1989; trú tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

Trung tá Trần Tuấn Ngọc cho biết: "Những món đồ bị phát hiện trên xe ô tô đều thuộc danh mục công cụ hỗ trợ, và bị cấm tàng trữ nếu không có giấy phép. Đối tượng vi phạm ý thức được rằng, việc tàng trữ các món đồ đó là hành vi phạm pháp, song vẫn để trên xe".

Căn cứ Điểm c, Khoản 5 và Điểm a, Khoản 8, Điều 10 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, thì hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng và hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm.

Sau khi làm rõ, tổ Y4/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật về công an phường sở tại để xử lý theo quy định của pháp luật.