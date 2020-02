Lộ diện thủ phạm vụ trộm tiền, vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng tại chung cư cao cấp ở Hà Nội

ANTD.VN - Chưa đầy 2 ngày sau khi nhận được trình báo về vụ mất trộm tiền, vàng trị giá lớn, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng đã điều tra, bắt giữ đối tượng gây án

Ngày 14-2, Thượng tá Lê Xuân Hanh – Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, Cơ quan điều tra Công an quận đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Văn Vũ (SN 1981, trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên), về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là kẻ gây ra vụ trộm cắp số tài sản giá trị lớn với toan tính, đối phó tinh vi, song vẫn nhanh chóng bị cơ quan Công an xác định, bắt giữ.

Đối tượng Vũ tại Cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 11-2, Công an quận Hoàng Mai nhận được trình báo của chị Hoàng (cư trú tại 1 căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn quận Hoàng Mai), về việc gia đình bị kẻ gian “khoắng” số tiền, vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Tang vật vụ án bị thu giữ

Diễn biến sự việc cho thấy: ngày 11-2, khi từ quê ở Thái Nguyên về Hà Nội tổ chức lễ tân gia căn hộ cao cấp ở địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai; đến khoảng 19h cùng ngày, chị Hoàng mở két sắt thì tá hỏa nhận thấy toàn bộ số tiền, vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng đã biến mất.

Cùng với việc khai thác những dữ liệu được ban quản lý khu căn hộ cao cấp lưu giữ, Công an quận Hoàng Mai tập trung điều tra, sàng lọc những mối quan hệ của chị Hoàng, đặc biệt những người đã xuất hiện ở căn hộ thời gian gần đây.

Tường trình của chị Hoàng cho thấy, khoảng cuối năm 2019, chị mua căn hộ cao cấp ở quận Hoàng Mai, sau đó nhờ người chú rể là Ngô Văn Vũ đến sơn, sửa lại nhà. Từ ngày 8 đến ngày 11-2, chị Hoàng về Thái Nguyên, và không biết thời gian xảy ra vụ trộm vào lúc nào.

Các hướng điều tra dần được khoanh vào tay thợ sơn nghi vấn Ngô Văn Vũ. Ban đầu khi làm việc với Cơ quan điều tra, Vũ tỏ ra khá tự tin. Thậm chí, đối tượng còn tự đưa ra quãng thời gian ở Thái Nguyên thể hiện không liên quan đến vụ trộm. Tuy nhiên, chính những sự “tự tin” này càng khiến Vũ sớm bộc lộ “thân phận” kẻ trộm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng những chứng cứ thu được, Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai đã buộc đối tượng Vũ phải khai nhận hành phạm tội.

Thời gian sửa nhà cho chị Hoàng, Vũ biết khu nhà có hệ thống camera, nên đã chuẩn bị sẵn phương tiện, công cụ gây án và cả sự đối phó khá kín kẽ.

Khoảng 8h30 ngày 11-2, Vũ rời nhà, mang theo chiếc máy cắt cầm tay. Trên đường đi, anh ta mua khẩu trang, áo khoác và một chiếc quần... rồi gửi xe máy ở 1 bệnh viện tại địa bàn Phổ Yên. Từ đây, tay thợ sơn thuê taxi di chuyển về Hà Nội, đến gần khu căn hộ cao cấp của chị Hoàng rồi thuê “xe ôm” công nghệ đến trước sảnh tòa nhà.

Vốn đã từng ra vào nhà chị Hoàng, Vũ dễ dàng mở được khóa cửa, vào trong lục lọi. Còn với chiếc két sắt đựng tiền, vàng, tên gian dễ dàng vô hiệu hóa bằng máy cắt cầm tay. Suốt quá trình này đến khi quay về Thái Nguyên, tới nhà bố đẻ ở huyện Đại Từ “chơi”, Vũ vẫn “diện” quần áo, khẩu trang mới mua; và chỉ phi tang xuống sông trước khi về nhà.

Số tang vật trộm cắp, Vũ cất dưới nền nhà rồi cùng vợ về Hà Nội, đến nhà chị Hoàng tân gia như không có chuyện gì xảy ra. Lời khai của Ngô Văn Vũ cho thấy, động cơ gây án của anh ta do thua cờ bạc, đang nợ số tiền 200 triệu đồng...