Lộ diện ổ nhóm siêu trộm từ chiếc xe bị "chết" máy

ANTD.VN - Ngay khi vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Thị Vui về việc bị mất trộm chiếc xe Honda SH thì chiều cùng ngày, Công an phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội trong khi tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát hiện 2 nam thanh niên đang đẩy một chiếc xe Honda SH bị "chết" máy.

Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã hoàn tất hồ sơ, kết thúc giai đoạn điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 26-9-2019, tại khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Tại thời điểm trên, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Thị Vui, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội về việc: chị Vui để chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH, trị giá khoảng 50 triệu đồng tại khu đô thị Mễ Trì Hạ, nhưng không khóa cổ, khóa càng và nhà cũng không khóa cổng. Đến 11h cùng ngày, chị Vui phát hiện bị mất trộm xe máy.

Cùng ngày, Công an phường Định Công tuần tra kiểm soát trên địa bàn, đã phát hiện Trương Tuấn Hùng (SN 1984), trú tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An đang ngồi trên xe máy của chị Vui, còn Lê Anh Tuấn (SN 1989), trú tại địa chỉ với Hùng đang điều khiển xe máy Jupiter đi phía sau đẩy xe của Hùng.

Hai đối tượng Trương Tuấn Hùng và Lê Anh Tuấn

Khi bị Công an phát hiện, Tuấn điều khiển xe máy bỏ chạy, còn Hùng và chiếc xe bị "chết" máy được đưa về trụ sở Công an phường Định Công để làm rõ. Sau khi xác minh hành vi trộm cắp của Hùng xảy ra trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Công an phường Định Công đã bàn giao đối tượng, cùng vật chứng đến CAQ Nam Từ Liêm để giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra xác định, sáng 26-9, Trương Tuấn Hùng cùng Lê Anh Tuấn và Lê Hồng Vũ (SN 1984), trú tại xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Các đối tượng thống nhất, Tuấn điều khiển xe máy chở Hùng còn Vũ tự đi xe một mình để tìm tài sản. Khi đến nhà chị Vui tại khu đô thị Mễ Trì Hạ, cả nhóm phát hiện xe máy Honda SH để trong sân nhà, không khóa cổng. Hùng đi bộ vào trong dắt xe của chị Vui ra ngoài. Do không mở được khóa điện nên Hùng ngồi lên xe của chị Vui, còn Tuấn đi xe máy đẩy Hùng tìm nơi cất tài sản. Khi cả nhóm đến địa bàn phường Định Công, đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4-10-2019, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã bắt giữ Lê Anh Tuấn tại phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Hiện Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đang truy bắt Lê Hồng Vũ, để làm rõ các nội dung liên quan.

Được biết, Trương Tuấn Hùng, Lê Anh Tuấn và Lê Hồng Vũ là đồng phạm trong vụ án trộm cắp tài sản, bị TAND quận Cầu Giấy, Hà Nội xét xử năm 2013. Sau khi ra tù, Vũ và Hùng không có việc làm, nên tiếp tục rủ nhau đi trộm cắp xe máy để lấy tiền chi tiêu. Vũ thường sử dụng xe máy Wave màu trắng và bộ vam phá khóa xe. Còn Hùng sử dụng 1 xe máy Jupiter để đi trộm cắp. Sau một vài vụ trộm cắp, Vũ gọi Tuấn là người cùng quê đang sống ở phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, Bình Phước ra Hà Nội giúp sức. Sau khi thực hiện xong các "phi vụ" Tuấn lại về Bình Phước.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện khoảng 10 vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể, ngày 22-8-2019, tại sân trước một siêu thị trong khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hùng và Vũ trộm cắp chiếc xe máy Honda SH 150i trị giá 60 triệu đồng của chị Vũ Thị Yến, trú tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Liền sau đó, khoảng 10h ngày 23-8, trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hùng và Vũ trộm cắp chiếc xe máy Honda SH Mode trị giá 30 triệu đồng của chị Bùi Thị Khánh Huyền, trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngoài ra, Hùng và Vũ còn trộm cắp chiếc xe máy Honda SH 125 của chị Trần Thị Sinh, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội.