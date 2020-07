Lộ diện kẻ cầm đầu đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng, Quảng Nam

ANTD.VN - Từ lời khai của những người Trung Quốc bị phát hiện nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Công an TP. Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam đã đấu tranh, xác định và bắt được kẻ cầm đầu đường dây này.

Chiều nay (26-7), Công an TP. Đà Nẵng thông tin, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam đã xác minh, bắt giữ đối tượng được cho là cầm đầu đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam.

Đối tượng Cao Lượng Cố

Danh tính người này Cao Lượng Cố (42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Cố bị lực lượng Công an bắt giữ đêm 25, rạng sáng 26-7, khi đang tá túc tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thuộc TP. Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 1-7, Công an TP. Đà Nẵng kiểm tra hành chính ngôi nhà trên đường Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn; phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang lưu trú.

Ngày 16-7, Công an TP. Đà Nẵng kiểm tra hành chính khách sạn East Sea, số 55-57 Loseby (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), qua đó phát hiện gần 30 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang lưu trú. Các trường hợp này được đưa đi cách ly 14 ngày để phòng ngừa dịch Covid-19, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Cũng trong thời gian này, tại tỉnh Quảng Nam, từ tin báo của người dân, lực lượng chức năng phát hiện 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Nhóm người này bị đưa về cách ly tập trung theo đúng quy định.

Từ lời khai của số người Trung Quốc bị phát hiện, áp dụng biện pháp nghiệp vụ kết hợp phát huy phong trào người dân phản ánh, cung cấp các thông tin liên quan đến ANTT, cơ quan Công an đã nhận diện được đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam.

Đây là căn cứ để Công an TP. Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trái phép" theo Điều 348 Bộ luật Hình sự. Năm ngày trước khi bắt được “ông trùm” Cao Lượng Cố, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giữ 3 đối tượng (gồm 2 người Việt và 1 người Trung Quốc) liên quan đến đường dây tội phạm này.

Trong một diễn biến khác, như Báo ANTĐ thông tin, Văn phòng Chính phủ đã ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra ngày 25-7.

Thủ tướng đề nghị các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án khẩn trương xem xét, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ việc nhập cảnh trái phép, trước hết là tại Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và thông tin kịp thời, bảo đảm răn đe, phòng ngừa chung; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cơ sở lưu trú tiếp nhận người nhập cảnh trái phép.