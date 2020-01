Lộ diện đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian từ một vụ trộm xe

09:35 01/01/2020 0 Trường Văn

ANTD.VN - Ngày 1-1-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.