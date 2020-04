Lộ diện đối tượng định hại người bằng tin giả về dịch Covid-19

ANTD.VN - Do mâu thuẫn cá nhân với một người quen, đối tượng Sơn đã lập facebook giả của người này, và đăng tin thất thiệt về dịch bệnh Covid-19

Đối tượng chơi trò “ném đá giấu tay”, và đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015, là Đinh Vĩnh Sơn (SN 1993, trú tại xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng).

Đối tượng Sơn khai nhận ý đồ, hành vi vi phạm pháp luật tại cơ quan Công an

Qua công tác nắm tình hình, ngày 1-4, phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện tài khoản facebook “Hồ Hoàng Duy” (tên gọi khác “Đại Tướng Hồ”) đăng tải trong nhóm facebook cộng đồng “Việc Làm Thêm Học Sinh, Sinh Viên Đà Lạt” (nhóm có khoảng 60.000 thành viên) bài viết có nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Lâm Đồng.

Nội dung bài viết cụ thể như sau: “Thông tin mới nhất về Covid Đà Lạt. Đà Lạt có 3 ca nhiễm Covid-19. Trong đó 1 ca đã tử vong lúc 4h sáng nay, 2 ca còn lại đã được mang đi cách ly. Chính quyền đang lên danh sách những người tiếp xúc với 3 bệnh nhân đó. Dự tính số người tiếp xúc với bệnh nhân khoảng trên dưới 500 người. Bệnh nhân tử vong bên đường Đa Phú, còn 2 bệnh nhân còn lại ở chợ Đà Lạt. Thông tin mình sẽ cập nhật thêm. Mọi người chú ý không đi đâu nếu không cần thiết. Thông tin trên hoàn toàn chính xác. Không phải mình đùa 1/4 đâu, mình cũng không dư 12 triệu đóng phạt đâu, nên không rảnh đăng tin tào lao làm gì. Nên mọi người ai không tin thì lượn chỗ khác”.

Sau khi bài viết trên được đăng tải đã nhận được rất nhiều lượt tương tác, chia sẻ. Theo thông tin chính thức của ngành Y tế, đến ngày 1-4, tại tỉnh Lâm Đồng nói chung, thành phố Đà Lạt nói riêng chưa phát hiện bất kỳ trường hợp nào nhiễm Covid-19. Do đó, nội dung bài viết nêu trên hoàn toàn sai sự thật, đặc biệt khiến dư luận vô cùng hoang mang và lo lắng.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp điều tra, xác minh.

Đến ngày 7-4, Công an tỉnh Lâm Đồng làm rõ đối tượng đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật trên là Đinh Vĩnh Sơn. Tại cơ quan Công an, Sơn đã thừa nhận hành vi của mình. Nguyên nhân do Sơn và 1 người tên là Hồ Hoàng Duy xảy ra mâu thuẫn cá nhân trong quá trình sử dụng mạng xã hội.

Để trả thù, từ đầu tháng 3-2020, Sơn đã lập 1 tài khoản facebook “Hồ Hoàng Duy” (tên gọi khác “Đại Tướng Hồ”) để giả mạo tài khoản thật của Hồ Hoàng Duy. Sau đó, Sơn lần lượt chỉnh sửa các thông tin, đăng tải hình ảnh cá nhân của Duy trên tài khoản facebook giả mạo này sao cho trùng khớp với tài khoản thật, khiến mọi người tin tưởng tài khoản giả mạo nêu trên mới là tài khoản facebook thật của Duy.

Tiếp theo, Sơn dùng tài khoản facebook giả mạo “Hồ Hoàng Duy” (tên gọi khác “Đại Tướng Hồ”) để gây mâu thuẫn với mọi người, khiến nhiều người thù ghét Duy.

Gần nhất, sáng 1-4, Sơn dùng tài khoản facebook giả mạo này đăng tải bài viết sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trong nhóm “Việc Làm Thêm Học Sinh, Sinh Viên Đà Lạt”. Các thông tin sai sự thật này là do Sơn tự nghĩ ra và hoàn toàn biết đó là tin sai sự thật. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố, xét xử theo quy định pháp luật.