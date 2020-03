Lĩnh mức phạt hơn 12 triệu đồng vì đưa ‘tin vịt’ Covid-19

Ngày 17-3, Đại úy Bùi Thế Anh – Đội trưởng đội An ninh Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thúy Lan (37 tuổi, trú ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội), số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân”.

Thông tin sai sự thật đăng tải tại tài khoản "Lan Nguyễn"

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát đội An ninh Công an quận Hai Bà Trưng phát hiện trên nhóm facebook “Cộng đồng dân cư chính thức 23 tòa nhà Times City – Park Hill – Premium & BQL” (25.422 thành viên) xuất hiện tài khoản quản trị viên “Lan Nguyễn"

đăng tải bài viết lúc 21h25 ngày 11-3-2020 có nội dung sai sự thật về tình hình bệnh nhân Covid-19.

Qua xác minh, lực lượng Công an làm rõ chủ tài khoản facebook “Lan Nguyễn” là Nguyễn Thúy Lan (37 tuổi, trú ở phường Mai Động). Chiều 14-3, đội An ninh Công an quận Hai Bà Trưng đã mời Nguyễn Thúy Lan đến làm việc. Người này trình bày, khoảng 21h25 ngày 11-3 đã dùng điện thoại di động đăng tải bài viết có nội dung thông tin sai sự thật về bệnh nhân dương tính với Covid-19, có tên là Th.

Lan thừa nhận do chủ quan, thiếu hiểu biết nên đã thu thập các thông tin trên mạng Internet và chưa xác thực được nguồn tin, nhưng vẫn đăng tải lên nhóm facebook “Cộng đồng dân cư chính thức 23 tòa nhà Times City – Park Hill – Premium & BQL”.

“Tôi nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đã chủ động xóa bài viết và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật”, Nguyễn Thúy Lan viết trong bản tường trình tại cơ quan Công an.