Lĩnh án chung thân vì buôn 5 bánh heroin

ANTD.VN -Hám số tiền chênh lệch từ việc mua bán ma túy, Mùa đồng ý tìm nguồn hàng giúp Cường. Tuy nhiên, chuyến hàng đầu tiên chưa kịp giao dịch thành công thì Mùa đã bị công an bắt.

Ngày 17-6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Thò Tồng Mùa (SN 1970) trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.



Theo cáo trạng, tháng 12-2019, trong một lần đi chợ thị trấn Kim Sơn, Mùa gặp và làm quen với một người tên Cường. Qua trò chuyện, Cường hỏi Mùa có ma túy bán không.

Thò Tồng Mùa trong phiên xét xử

Sau đó hai bên trao đổi số điện thoại để tiện liên hệ khi Mùa hỏi được nguồn hàng. Ngày 15-1-2020, Mùa gặp Lầu Bá Của và thống nhất giá mỗi bánh heroin là 60 triệu đồng. Của hứa với Mùa cứ mua 1 bánh heroin sẽ cho thêm 1 gói hồng phiến.

Sau đó, Mùa liên hệ lại với Cường và được người này đồng ý mua mỗi bánh heroin là 85 triệu đồng, hồng phiến là 1 triệu đồng/gói. Nghĩ đến số tiền chênh lệch mà mình được hưởng, Mùa đồng ý mua cho Cường 5 bánh heroin và 5 gói hồng phiến.

Theo hẹn, ngày 19-1-2020, Mùa đi lên khu vực bản Huồi Mới, thuộc xã Tri Lễ gặp Của và Lầu Bá Tu để lấy hàng. Do Mùa mua nợ nên Của bảo Tu đi theo Mùa giao ma túy cho khách rồi lấy tiền.

Khi Mùa và Tu đang giao dịch với Cường thì bị Công an Nghệ An bắt giữ. Lợi dụng sơ hở, Cường và Tu chạy thoát. Tại hiện trường, công an thu giữ ba lô chứa ma túy heroin có khối lượng hơn 1,7kg ma túy, hồng phiến có khối lượng 99,24g.

Trong phiên xét xử, Mùa thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Người đàn ông này xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về cùng vợ nuôi 7 đứa con thơ dại.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Thò Tồng Mùa mức án chung thân.