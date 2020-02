Liên tiếp các vụ đối tượng "ngáo đá" giết người: Nỗi ám ảnh kinh hoàng

ANTD.VN -Liên tiếp các vụ thảm án xảy ra gần đây do đối tượng "ngáo đá" thực hiện hành vi phạm tội khiến dư luận vô bức xúc, lo lắng. Nhiều người đặt câu hỏi: “Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chế tài xử lý đối tượng còn quá nhẹ, không đủ sức răn đe”?

Chém chết vợ, mẹ đẻ...trong cơn "ngáo đá"

Ngày 18/2 vừa qua, đối tượng Dương Quang Bình (43 tuổi, trú phường Chương Dương), trong cơn "ngáo đá" đã tự tay đốt chiếc xe máy của mình rồi dùng dao đe dọa người thân. Sau đó, Bình còn cầm dao trèo sang nhà em gái ở sát bên tiếp tục gây rối rồi dùng dao đâm chết NSƯT Vũ Mạnh Dũng (42 tuổi, Phó trưởng đoàn Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam).

Được biết, đối tượng Dương Quang Bình có tiền sử nghiện ma túy. Liên quan đến vụ việc này, CAQ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Dương Quang Bình về hành vi "Giết người".

Đối tượng Dương Quang Bình bị chiến sỹ công an khống chế

Trước đó, tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, do mâu thuẫn với vợ là chị Ma Thị Hưởng (SN 1976), đối tượng Hoàng Văn Chín đã ra tay sát hại vợ. Khi bị người dân tại khu vực can ngăn, đối tượng đã chém chết anh Lường Văn Bánh (SN 1974) - anh rể; anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994). Riêng anh Lường Văn Hoàng (SN 1966) bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Đối tượng này đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên một đồi chè gần nhà. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn vợ chồng, bản thân đối tượng Chín sử dụng ma túy bị ảo giác nên không kiềm chế được bản thân.

Còn tại quận Bình Tân, TP.HCM, đối tượng Trương Tính (29 tuổi), trong cơn "ngáo đá" đã dùng dao giết chết mẹ đẻ, bà ngoại và dì ruột.

Đối tượng "ngáo đá" giết người có thể bị tử hình

Liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng ngáo đá, Luật sư Nguyễn Tiến Hòa – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, “ngáo đá” có thể khiến người sử dụng ma túy gây các tội ác trong tình trạng loạn thần nặng nhưng không phải là tình tiết giảm nhẹ.

Bởi, đây chính là hậu quả của hành vi chủ động, không vô thức khi một người bắt đầu sử dụng chất ma túy (là một loại chất kích thích mạnh) nên pháp luật hiện hành không coi họ là người mắc bệnh tâm thần và không có cơ sở đề nghị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. Do đó, Điều 14 BLHS 2015 đã quy định, người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp bắt được đối tượng có biểu hiện "ngáo đá" thực hiện hành vi phạm tội thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định tâm thần, thử máu... để xác định tại thời điểm thực hiện hành vi, đối tượng có bị mắc bệnh làm mất khả năng nhận thức hay không, có sử dụng chất kích thích đến mức mất kiểm soát hành vi hay không.

Nếu có đủ căn cứ khẳng định người "ngáo đá" có hành vi giết người thì đối tượng này vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự với Tội giết người theo quy định tại Điều 123 BLHS 2015. Tùy theo mức độ vi phạm, hậu quả của hành vi, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có thể bị phạt tù từ 7-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Cũng theo Luật sư Tiến Hòa, việc áp dụng chế tài trên mới giải quyết được phần “ngọn” của vấn đề, khi hậu quả đã xảy ra. Điều đáng nói là, mặc dù việc sử dụng ma túy đá, ma túy tổng hợp đã gây ra rất nhiều hệ lụy cho xã hội, song hiện những người nghiện vẫn được xem là những người bệnh và người sử dụng ma túy chỉ bị phạt theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

"Nhằm hạn chế các vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra tiếp theo, cơ quan chức năng sớm bổ sung, ban hành các quy định đưa người nghiện vào trại cưỡng chế cai nghiện, đồng thời đưa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi vi phạm pháp luật hình sự" - Luật sư Tiến Hòa đề xuất.