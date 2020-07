Liên tiếp "bóc" 3 đường dây tội phạm ma túy, thu nhiều súng đạn

ANTD.VN - Ngày 7-7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), đã thông tin ban đầu về kết quả điều tra, khám phá 3 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ nhiều súng, đạn và số lượng lớn tang vật.

Lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy kiểm tra tang vật thu giữ

Chuyên án đầu tiên được thực hiện ngày 20-6, tại TP.HCM; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng 5) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; Công an TP.HCM; Đội 6 - Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan và Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, đã bắt giữ đối tượng Đỗ Tuấn Bảo (SN 1984, trú tại Quận 6, TP.HCM), vật chứng thu giữ 10.000 viên ma túy tổng hợp.

Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Võ Quốc Hòa (SN 1993. trú tại quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ); vật chứng thu giữ 45kg ma túy tổng hợp dạng “đá”, 8.000 viên ma túy tổng hợp. Khám xét nơi ở của Hòa, cơ quan chức năng thu giữ thêm 8kg ma túy tổng hợp.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiến hành bắt giữ các đối tượng cầm đầu đường dây là Lê Quang Trường (SN 1983 trú tại quận 10, TP. HCM); Nguyễn Công Nhật (SN 1978 trú tại quận 10, TP. HCM); và Nguyễn Văn Phương (SN 1990, trú tại Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM). Khám xét nơi ở của Phương, cơ quan Công an thu giữ 300g ma túy dạng “đá”, 200 viên ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng quân dụng CZ75, 5 viên đạn.

Một số đối tượng nằm trong chuyên án bị bắt giữ

Chuyên án thứ hai cũng do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì. Khoảng 5h ngày 29-6, tại đường Võ Văn Kiệt, thuộc địa phận xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng 6) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển; Đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc, Tổng cục Hải quan; Công an huyện Đông Anh khám phá chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy, gồm: Thào A Gấu (SN 1990); Lầu A Vừ (SN 1998); Hạ A Nù (SN 1998), đều trú tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Vật chứng thu giữ 54 bánh heroin cùng nhiều tài liệu liên quan.

Điều tra mở rộng, Ban chuyên án bắt giữ thêm 2 đối tượng gồm Sùng A Của (SN 1990, trú tại xã Phí Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ xã Kim Chung, huyện Đông Anh; và đối tượng Giàng A Só (SN 1983, trú tại xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. Trong đó Giàng A Só là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Rất nhiều súng, đạn và ma túy bị thu giữ



Khai thác nhanh các đối tượng đã bị bắt, ngày 30-6, Ban Chuyên án thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nông Văn Hải (SN 1984, trú tại thôn Huề 2, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng). Khám xét nơi ở của Hải, thu giữ 2 khẩu súng, 7 viên đạn cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Cũng trong ngày 30-6, khoảng 8h45, tại TP. HCM, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; Công an Quận 12, TP. Hồ Chí Minh; Đội 6, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan; Đoàn 3, Cục phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng khám phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Trần Thanh Phong (SN 1967, trú tại phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM), thu giữ 0,5 kg ma túy dạng “đá”, cùng một số vật chứng.

Ngay sau khi bắt giữ đối tượng Trần Thanh Phong, Ban chuyên án bắt giữ thêm 5 đối tượng và khám xét đồng loạt nơi ở của các đối tượng gồm: Nguyễn Hợp Toàn (SN 1975); Tô Hoài Đức (SN 1988); Phạm Minh Sang (SN 1987); Nguyễn Thị Diệu Hiền (SN 1994); Phan Thị Xuân (SN 1977), cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh, thu giữ thêm 5,5 kg methamphetamine, 6 khẩu súng, 23 viên đạn, 1 lựu đạn, 1 roi điện, 4 kiếm nhật, 3 ô tô cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan tập trung đấu tranh, khai thác mở rộng, xác minh truy bắt triệt để đối tượng trong các đường dây mua bán trái phép chất ma túy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.