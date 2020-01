Liên tiếp bắt giữ các đối tượng buôn bán, tàng trữ pháo nổ

ANTD.VN - Ngày 1-1-2020, Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết vừa bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, buôn bán pháo nổ.

Nguyễn Hữu Thắng (SN 2001, trú tại Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ)

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2020, tối 29-12-2019, tổ công tác Công an huyện Phúc Thọ phối hợp với Công an xã Võng Xuyên làm nhiệm vụ tuần tra khu vực cụm 8b xã Võng Xuyên đã phát hiện bắt giữ Nguyễn Hữu Thắng (SN 2001, trú tại Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ) có hành vi buôn bán trái phép pháo nổ. Tang vật thu giữ gồm 5 dàn pháo hoa 36 lỗ và 50 quả pháo trứng, tổng khối lượng là 8,6 kg.

Bùi Quang Huy (SN 1997, trú tại Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa)

Trước đó vào ngày 20-12-2019, Công an huyện Phúc Thọ cũng đã phát hiện, bắt giữ Bùi Quang Huy (SN 1997, trú tại xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa) về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ. Tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ 7,4 kg pháo nổ.

Công an huyện Phúc Thọ đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.