Lấy bệnh viện làm nơi hành nghề trộm cắp

ANTD.VN - Ngày 29/7, Công an huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với đối tượng Nguyễn Văn Xuân (SN 1978, trú tại khu 4, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa) về hành vi “Trộm cắp tài sản”…

Đối tượng Xuân cùng tang vật

Trước đó, ngày 15/7, Công an thị trấn Hồi Xuân nhận được tin báo của các chị Hà Diệu Thùy và Hà Thị Xuyến đều quê Thanh Hóa về việc khoảng 3h ngày 15/7, khi đang ngủ tại bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa thì bị một người đàn ông lấy trộm điện thoại di động.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Hồi Xuân đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ và xác định Nguyễn Văn Xuân chính là đối tượng trộm cắp trên. Quá trình làm việc với công an, Nguyễn Văn Xuân đã khai nhận hành vi trộm cắp và tự giác giao nộp chiếc điện thoại OPPO trộm cắp của chị Thùy.

Riêng chiếc điện thoại hiệu Samsung trộm cắp của chị Xuyến, bước đầu đối tượng quanh co, phủ nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị trấn Hồi Xuân đã xác định chiếc điện thoại trên cũng do Xuân trộm cắp và đang cất giấu tại nhà riêng, đồng thời vận động người thân giao nộp lại.

Sau nhiều giờ đồng hồ kiên trì đấu tranh, thuyết phục, đến tối 15/7, con gái của Nguyễn Văn Xuân phát hiện tại ngăn bàn trong phòng ngủ chiếc điện thoại hiệu Samsung của chị Xuyến, đã tự giác giao nộp cho lực lượng Công an.

Nguyễn Văn Xuân khai nhận do không có tiền chi tiêu, đối tượng trà trộn vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa để trộm cắp tài sản.

Lợi dụng sự sơ hở của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại đây, khi mọi người ngủ say (thường là lúc nửa đêm và rạng sáng), Nguyễn Văn Xuân lục soát và trộm cắp tài sản.