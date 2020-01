Lật tẩy đường dây mua bán bộ phận cơ thể người và số phận bi đát của những nạn nhân bán thận

Đối tượng Dũng và Khánh trong đường dây bán thận

Bị cắt thận vẫn chưa lấy được tiền

Cho đến nay đã gần 2 tháng trôi qua, nhưng chị Trần Thị Kim Th (24 tuổi trú tại Long An) vẫn đang chịu đựng những cơn đau khủng khiếp vì cơ thể đột ngột bị cắt đi một quả thận để bán lấy tiền. Chiều 13-12-2019, sau khi thỏa thuận xong với nhóm của Dũng, chị đã làm các xét nghiệm cuối cùng để lên bàn mổ tại một bệnh viện. Cuộc phẫu thuật diễn ra trong vòng gần 2 giờ, chị Th tỉnh lại nhưng bắt đầu bước vào một cuộc sống hoàn toàn khác.

Vốn là người sức khỏe yếu, thân hình thấp bé, trọng lượng chỉ vỏn vẹn hơn 40kg, nhưng chỉ vì hoàn cảnh éo le nên Th đã quyết định bán thận. Th bảo: “Từ hôm cắt thận em không còn đủ 40kg như trước nữa, vì cuộc sống em phải quyết định liều mạng. Thế nhưng sự liều mạng ấy đã phải trả giá, sức khỏe em ngày càng đi xuống, tiền mua thuốc giờ không có vì sau khi cắt thận xong thì em nghe tin đối tượng Dũng bị bắt”.

Chị Th không có người thân thích. Những ngày mới ra viện sau khi phẫu thuật, chị không biết dựa vào ai, tiền đi lại, sinh hoạt đều không có. “Cũng may sau đó em được các chú ở CAH Thanh Trì mỗi người góp lại vài trăm để ăn uống, thuốc men. Các chú còn nhờ những người gần đó chăm sóc để em nhanh phục hồi. Thấy em khổ quá nên các chú ấy cũng thương và giúp mọi cách để em và người được ghép thận trao đổi, động viên họ trả thêm tiền để em về quê. Thế nhưng đến nay, họ bảo chỉ gửi vài chục triệu để em trả viện phí thôi, còn tiền khác họ không liên quan”.

Chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự CAH Thanh Trì, những người đã trực tiếp tham gia triệt phá đường dây mua bán thận này chia sẻ: “Nếu như chúng tôi tìm được Th sớm hơn một chút thì cô gái sẽ không rơi vào tình cảnh trớ trêu như bây giờ. Cơ quan công an đang nỗ lực hết sức nhằm vận động gia đình người được hiến thận tiếp tục chuyển phần tiền còn lại cho Th, những mong phần nào sẻ chia khó khăn của nạn nhân”.

Lật tẩy đường dây mua bán bộ phận cơ thể người

Câu chuyện của chị Th bắt đầu từ khoảng giữa năm 2019. Qua giới thiệu của một người quen, Th bắt mối được với đối tượng tên là Đỗ Duy Khánh (SN 1997, trú tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng) một trong những mắt xích của đường dây môi giới bán thận. Sau nhiều cuộc điện thoại thống nhất giá cả, Th từ Long An ra Hà Nội và được nhóm đối tượng đưa đến tạm trú tại khu vực xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Qua công tác nắm tình hình, CAH Thanh Trì đã nghi vấn sự xuất hiện của một nhóm người lạ mặt đến thuê trọ và báo cáo cấp trên xin kế hoạch đấu tranh.

CAH Thanh Trì đã rà soát, dựng các đối tượng trong đường dây, nhiều tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự đã “lục tung” các địa điểm ở gần các bệnh viện lớn của Hà Nội để thu thập thông tin về người phụ nữ tên Th đang chuẩn bị làm phẫu thuật hiến thận. Khó khăn lớn nhất của trinh sát là phải giữ bí mật nhằm bóc gỡ toàn bộ các mắt xích trong đường dây. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng thì Đội Cảnh sát hình sự đã dựng lên các đối tượng nghi vấn.

Trong khi sự việc đang được bí mật xác minh thì một tình huống bất ngờ xảy ra khiến kế hoạch của các trinh sát buộc phải thay đổi. Theo đó, trong số những người tá túc tại căn phòng trọ ở thôn Yên Xá có một đôi vợ chồng quê ở miền trong cũng chờ bán thận. Người chồng tên V đã 4 lần ra Hà Nội và thường xuyên “ăn chực, nằm chờ” ở khu vực các bệnh viện lớn như Bạch Mai (Hà Nội) để tìm người ghép thận nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp.

Khoảng 2 tháng trước thời điểm CAH Thanh Trì xác lập án, cặp vợ chồng này đã ra Hà Nội để chuẩn bị bán thận. Nhưng khi ra đến nơi thì sức khỏe của người được ghép thận lại suy yếu nên ca phẫu thuật phải hoãn lại. Nắm được thông tin ấy, các trinh sát đã nhanh chóng xác minh và tìm được anh V vào ngày 11-12. Theo thông tin anh V cung cấp thì ngoài trường hợp của anh, còn có 4-5 người khác cũng đang nằm chờ bán thận. Trong số những người này có chị Th và lịch mổ sẽ vào thứ tư hoặc thứ năm, nhưng cụ thể Th sống ở đâu, phẫu thuật ở bệnh viện nào thì không một ai hay biết.

Sau nhiều nỗ lực, trinh sát đã tìm được đối tượng Lợi đang chăm sóc một bệnh nhân là nữ, nghi vấn là Th tại một cơ sở y tế tại quận Hà Đông (Hà Nội). Và cuối cùng Lợi, Khánh đã bị triệu tập về cơ quan công an, qua đấu tranh, cả 2 đã khai ra đối tượng chủ mưu là Dũng. Theo sự phân công, Dũng có vai trò liên hệ với người bán và người mua thận, hướng dẫn họ làm các thủ tục pháp lý để tiến hành phẫu thuật tại bệnh viện. Khánh có nhiệm vụ đưa những người đi bán thận xét nghiệm, trực tiếp trông nom, chăm sóc ăn ở trước và sau khi phẫu thuật, mọi chi phí cho Khánh và người bán thận sẽ được Dũng lo hết.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 1-2019, do bị suy thận nên anh Nguyễn Q.V (SN 1967, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã nhờ Dũng tìm người bán thận. Sau khi trao đổi, anh V đồng ý với giá ghép thận là hơn 700 triệu đồng. Khoảng tháng 9-2019, qua nhiều “kênh” Dũng đã biết chị Th cần tiền và sẵn sàng bán thận với giá 260 triệu đồng nên đã liên hệ trực tiếp rồi hướng dẫn chị ra Hà Nội để trao đổi. Dũng chỉ đạo Khánh thuê nhà trọ ở khu vực Yên Xá rồi đưa chị Th về đây trông nom trong quá trình làm các thủ tục xét nghiệm.

Sau khi xác định các chỉ số giữa chị Th và anh V phù hợp, Dũng nhận trước của gia đình anh V 130 triệu đồng để làm thủ tục phẫu thuật tại bệnh viện. Ngày 13-12-2019, ca ghép thận giữa chị Th và anh V thành công, Dũng tiếp tục nhận của gia đình anh V thêm 440 triệu đồng nữa. Nhưng khi ca phẫu thuật vừa hoàn tất thì Dũng bị bắt, do đó chị Th đã không được nhận hết số tiền như thỏa thuận.

Theo tìm hiểu thì hiện tại anh V vẫn giữ lại hơn 130 triệu đồng của Dũng và đáng lẽ đó là số tiền sẽ phải trả cho chị Th. Khai nhận với cơ quan công an, Dũng cho biết đã thực hiện trót lọt 3 vụ mua bán thận khác cho một số người ở Hà Nội, Bắc Kạn thu lợi hàng tỷ đồng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT CAH Thanh Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Dũng và Khánh về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người. Các đối tượng liên quan, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.