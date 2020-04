Lật tẩy chiêu trò đối phó tinh vi của "động lắc" tại Hà Đông giữa 'mùa' dịch Covid-19

ANTD.VN - Từ nghi vấn của một quán tẩm quất, Công an phường Mộ Lao và lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đã xác lập kế hoạch đấu tranh, lật tẩy chiêu trò của nhóm đối tượng “bay lắc”.

Số đối tượng có mặt tại "động lắc" trá hình trong quán tẩm quất

Thực hiện đợt cao điểm phòng chống tội phạm trong “mùa” dịch bệnh Covid-19 do Công an thành phố chỉ đạo, một trong những trọng tâm công tác của Công an quận Hà Đông là tuyên truyền, rà soát, nắm bắt và xử lý nghiêm mọi hành vi tụ tập vi phạm quy định giãn cách xã hội; đặc biệt chú trọng nắm bắt hoạt động tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy của các đám “dân chơi”. Yêu cầu này được chỉ huy Công an quận quán triệt các đội nghiệp vụ và Công an các phường trên địa bàn, trên nguyên tắc áp dụng đồng bộ công tác nghiệp vụ cũng như phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm.

Các đối tượng Cường, Hồng khai nhận bỏ 8 triệu đồng để mua ma túy

rên cơ sở ấy, Công an quận Hà Đông đã phát giác hoạt động bất minh tại quán đấm lưng ở địa chỉ số 14 tổ 16 phường Mộ Lao, do Nguyễn Văn Quang làm chủ. Thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, quán này đóng cửa, nhưng cứ về khuya lại có khá đông “nam thanh, nữ tú” tìm đến.

Theo sát di biến động của cơ sở này, khoảng 23h15 ngày 20-4, tổ công tác đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hà Đông phối hợp với Công an phường Mộ Lao bất ngờ kiểm tra hành chính địa chỉ trên, phát hiện 13 đối tượng gồm 7 nam – 6 nữ đang tụ tập. Tại đây, một căn phòng đã được chủ cơ sở "cải tiến" thành phòng hát karaoke với âm thanh công suất lớn.

Số đối tượng tụ tập tại "động lắc" trá hình bị đưa về cơ quan Công an

Qua phân loại, đấu tranh, lực lượng Công an xác định 11 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ gần 1,5 gam ketamin, hơn 2 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật sử dụng ma túy.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:



Quá trình đấu tranh, Công an quận Hà Đông làm rõ số ma túy trên là của Nguyễn Xuân Cường (SN 1983) và Nguyễn Sỹ Hồng (SN 1983), cùng trú ở phường Mộ Lao. Các đối tượng khai nhận trước đó đã bỏ 8 triệu đồng để mua 10 viên ma túy tổng hợp và 2 túi ketamin, nhằm “chiêu đãi” bạn bè. Vụ việc đang được Công an quận Hà Đông điều tra, xử lý.