Lập biên bản, xử phạt 4 cá nhân lấn chiếm vỉa hè Văn Miếu để trông xe

Cụ thể, theo Chỉ huy Công an phường Quốc Tử Giám, ngay khi tiếp nhận thông tin về việc tại bãi xe ở vỉa hè khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám có một số nhân viên trông xe thu quá giá gửi xe máy lên đến 20.000 đồng/ lượt, Công an phường đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an quận và cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng tổ chức xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

Một số cá nhân lấn chiếm vỉa hè để trông xe

Bước đầu, cơ quan công an xác định tại đây có Công ty 901 được UBND quận Đống Đa cấp phép tạm thời trông giữ phương tiện tại khu vực vỉa hè Văn Miếu - Quốc Tử Giám, để phục vụ người dân vui xuân đón Tết đến hết ngày 12-1 (âm lịch). Ngoài ra, tại vỉa hè này có một số cá nhân đã lấn chiếm để lập điểm trông giữ phương tiện.

Cơ quan công an cũng đã mời những người có liên quan đến trụ sở để làm rõ. Bước đầu, Công an quận Đống Đa đã tiến hành lập biên bản và đề xuất xử phạt hành chính đối với 4 cá nhân về lỗi “lấn chiếm vỉa hè trông giữ phương tiện”, mỗi trường hợp 2,5 triệu đồng.

Đồng thời, các đơn vị chức năng cũng đã làm việc với Công ty 901 yêu cầu doanh nghiệp này cam kết thu đúng giá theo quy định, trông giữ phương tiện đúng vị trí được cấp phép, đảm bảo phục vụ người dân du xuân, vui Tết.

Theo Công an quận Đống Đa, thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn Tết Nguyên đán 2020, các đơn vị nghiệp vụ sẽ tổ chức nhiều tổ kiểm tra rà soát địa bàn, đặc biệt là các điểm diễn ra các sự kiện văn hóa, chính trị, du lịch, các điểm vui chơi công cộng có các bãi trông giữ phương tiện. Đối với đơn vị, cá nhân nào thu giá sai quy định, lập bãi giữ xe trái phép, Công an quận sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng kiên quyết xử lý nghiêm.