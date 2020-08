Làm sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - Ngày 8-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Nguyễn Thị Nguyên (SN 1985), trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Đối tượng Nguyên

Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến đầu năm 2020, Nguyên đã dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhiều người dân khi phát hiện bị Nguyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã trình báo Công an. Các nạn nhân cho biết, do tin tưởng vào những giấy tờ giả này, nhiều người đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Nguyên.

Khai nhận với cơ quan Công an, Nguyên thừa nhận tất cả giấy tờ Nguyên đưa ra đều là giả. Với thủ đoạn dùng giấy tờ giả, Nguyên đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền trên 4 tỷ đồng.

Hiện Nguyên đã bị cơ quan chức năng tạm giam để điều tra, mở rộng hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị ai là bị hại của Nguyên trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đến trình báo cho cơ quan Công an. Địa chỉ: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, TP Bắc Giang; Hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Vũ Xuân Thắng theo số điện thoại: 069.2589.169 hoặc 0963.791.555.