Làm rõ cặp vợ chồng lập trang web giả mạo để thu mua sổ bảo hiểm

17:40 13/04/2020 0 HQ

ANTD.VN - Ngày 13-4, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP. HCM đã triệu tập 2 người mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện hành vi mua gom sổ bảo hiểm xã hội.