Làm 'chuyện người lớn' với bé gái dưới 16 tuổi quen qua mạng xã hội

ANTD.VN - Ngày 10-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Luân Văn Đô (SN 1999, trú tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Đô tại cơ quan Công an

Trước đó, khoảng tháng 1-2020, Luân Văn Đô có gặp và kết bạn với em Đặng (SN 2005, ở thành phố Lạng Sơn) qua mạng xã hội facebook. Sau đó vài ngày, Đô nhắn tin rủ M. lên thị trấn Đồng Đăng chơi.

Không chút đắn đo, em Đặng đi xe máy đến điểm hẹn và được Đô đón, rủ đi ăn cơm tối tại nhà người quen và đi uống rượu tại khu Ga, thị trấn Đồng Đăng. Đêm hôm ấy, do bị say rượu nên em Đặng đã bị Đô đưa vào nhà nghỉ và quan hệ tình dục. Sự việc sau đó còn nhiều lần tiếp diễn, cho đến khi được người nhà em Đặng phát hiện, tố giác cơ quan Công an.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)