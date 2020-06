Kiên quyết ngăn chặn tội phạm ma túy

Đại tá Nguyễn Văn Viện phát biểu tại hội nghị

Chủ động nhiều biện pháp đánh chặn tội phạm ma túy



Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Viện đã cho biết: “Tình hình tội phạm ma túy không những không giảm mà còn có xu hướng tăng. Số vụ vi phạm pháp luật về ma túy, số đối tượng bị phát hiện bắt giữ trong 6 tháng đầu năm 2020 tăng 9,46% số vụ so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, chủ yếu phát hiện các vụ ma túy nhỏ lẻ, hoạt động của tội phạm ma túy xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài giảm”.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động triển khai nhiều kế hoạch, phương án hành động, mở các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, do chịu tác động trực tiếp từ tình hình tội phạm ma túy thế giới và khu vực làm cho tình hình ma túy ở nước ta vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Nguồn ma túy chủ yếu từ nước ngoài được mua bán, vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba qua các tuyến biên giới đường bộ, đường biển và đường hàng không.

Thời gian gần đây, do lực lượng chức năng của Việt Nam và Trung Quốc tăng cường phối hợp tuyên truyền, tấn công, trấn áp mạnh nên hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp từ Trung Quốc về Việt Nam có giảm so với trước nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nguy hiểm nhất là các đối tượng người Trung Quốc chuyển vốn, nhân lực, kỹ thuật sang các nước khác trong đó có Việt Nam để sản xuất ma túy. Kiên quyết đấu tranh các loại tội phạm ma túy, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã phát hiện một số vụ vận chuyển qua tuyến hàng không tại các sân bay nội địa.

Điển hình ngày 9-3, tại sân bay Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và An ninh Hàng không sân bay Buôn Ma Thuột bắt quả tang 03 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Buôn Ma Thuột đi Vinh, Nghệ An; thu giữ 03 kg ma túy đá, 05 bánh heroin, 05 khẩu súng.

Đại tá Nguyễn Văn Viện phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị

Phương thức thủ đoạn tội phạm ma túy ngày càng tinh vi

Theo chỉ huy Cục ĐTTP về ma túy, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng tội phạm ma túy lợi dụng không gian mạng Internet để mua bán trái phép chất ma túy. Thủ đoạn của các đối tượng là đưa các chất ma túy vào bánh kẹo rồi rao bán trên mạng; điển hình vụ ngày 23 - 24/12/2019, tại TP Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an TP Hà Nội bắt 02 đối tượng, thu giữ 37 chiếc bánh có chứa tổng số 1,54 kg cần sa, 02 cối xay nhỏ dùng để cắt cần sa, 01 cân điện tử và nhiều đồ dùng, dụng cụ để làm bánh chứa cần sa.

Tình trạng tội phạm ma túy sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ ngày càng manh động, nguy hiểm, thậm chí gây thương vong cho lực lượng Công an (vụ đồng đồng chí Sầm Quốc Nghĩa, Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An hy sinh khi vây bắt tội phạm ma túy ngày 22/3/2020).

Tình hình tổ chức sử dụng và chứa chấp sử dụng trái phép ma túy tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, đáng chú ý là tình trạng tổ chức, chứa chấp, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng trái phép các chất MTTH tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, dịch vụ nhạy cảm như quán bar, karaoke... có chiều hướng gia tăng xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Ngay cả trong thời điểm cả nước thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cơ sở vẫn lén lút hoạt động, tổ chức sử dụng ma túy tại đây, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tình trạng sử dụng trái phép MTTH đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tâm sinh lý người nghiện, nhiều người sử dụng MTTH trong thời gian dài dẫn đến rối loạn tâm thần, mất kiểm soát hành vi (ngáo đá) gây ra các vụ án mạng, tai nạn giao thông làm chết nhiều người, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến TTATXH.

Trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã quyết liệt đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án. Chỉ trong 6 tháng đầu năm đã triệt phá 11.215 vụ (nhiều hơn 9,46% số vụ so với cùng kỳ năm 2019), bắt giữ 15.775 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ: 235 kg heroin; gần 1,6 tấn + 850.000 viên MTTH; 113 kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan đến vụ án. So với cùng kỳ năm 2019, số lượng ma túy thu giữ được giảm so với cùng kỳ.

Tang vật trong vụ án bắt giữ 300kg ma túy đá Công an bắt tại thành phố Hồ Chí Minh

Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 40 vụ, bắt giữ 131 đối tượng; thu giữ: 74,561kg heroin; 440,852 kg + 68.615 viên MTTH; 1,99 kg cần sa; 0,12 kg cocain; 07 khẩu súng; 2.345.000.000 VNĐ. So với cùng kỳ năm 2019, tăng 2,6% số vụ, tăng 7,4% số đối tượng tuy nhiên vật chứng thu giữ lại giảm (heroin giảm 70,3%, MTTH giảm 76,4% số kg, giảm 24,8% số viên); hiện C04 đang thụ lý 6 vụ, 19 bị can. Mặc dù số vụ và số đối tượng bị tăng nhưng vật chứng thu giữ lại giảm.

“Trong thời gian tới, để công tác phòng, chống tội phạm ma túy, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành Công an thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Kế hoạch của Bộ Công an thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6/2020)”- Đại tá Nguyễn Văn Viện cho biết.