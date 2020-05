"Kiếm ăn" từ gần 200 người, thu lời bất chính hơn 800 triệu đồng

Công an TP. Hải Phòng ngày 10-5 thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, do CQĐT Công an huyện Vĩnh Bảo thụ lý. Đối tượng trong vụ án đã bị khởi tố, tạm giam là Phạm Xuân Tùng (SN 1993, trú tại khu dân cư Tiền Hải, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo).

CQĐT đấu tranh với đối tượng Tùng

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, hoạt động cho vay lãi nặng, cho vay họ góp hoạt động tín dụng đen gây mất ANTT trên địa bàn; đặc biệt, nổi lên tại Cụm công nghiệp Tân Liên và xã Vĩnh An; Công an huyện Vĩnh Bảo kết hợp với Công an xã Tân Liên đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tín dụng tại thôn Tiền Hải, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo do Phạm Xuân Tùng quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra có mặt Phạm Xuân Tùng cùng một số cá nhân, và các tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi. Bước đầu, Phạm Xuân Tùng đã khai nhận từ tháng 8-2018 đã cho 182 người dân trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo vay tiền từ nguồn tiền 100 triệu đồng của 1 người bạn cho mượn, và 500 triệu đồng do Tùng dành dụm được. Tùng áp dụng hình thức thu lãi hàng tháng với mức lãi 3.000 đồng/triệu/ngày (10 %/tháng).

Căn cứ các tài liệu thu thập được cho thấy, tổng số tiền Tùng cho vay đến tháng 3-2020 là hơn 2,2 tỷ đồng. Tiến hành làm rõ với 9 người vay thì từ tháng 1-2019 đến tháng 3-2020, Phạm Xuân Tùng đã thu lợi bất chính với số tiền 179 triệu đồng. Tính trên sổ sách với tổng số người vay là 182 người từ tháng 8-2018 đến tháng 3-2020, số tiền thu lãi bất chính mà Phạm Xuân Tùng đã thu được gần 900 triệu đồng.