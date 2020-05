Khống chế kẻ vung dao giữa đường rồi…chui tọt vào nhà dân "cố thủ"

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 2-5, Công an quận Hoàng Mai nhận được đề nghị từ Công an quận Hai Bà Trưng, phối hợp rà soát, truy tìm 1 đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, gây ảnh hưởng an ninh trật tự.

Hình ảnh đối tượng Trường tại khu vực cảng Hà Nội được người dân ghi lại

Trước đó, tại khu vực cảng Hà Nội, thuộc địa bàn phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, lực lượng Công an nhận được tin báo về việc xuất hiện 1 đối tượng nam giới cởi trần, cầm dao đứng giữa đường. Trong trạng thái tâm lý bất thường, người này vung dao dọa chém người, phương tiện qua lại. Nhận được tin báo, CS 113 Công an quận Hai Bà Trưng nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp cùng Công an cơ sở triển khai biện pháp ngăn chặn hành vi nguy hiểm của đối tượng.

Tuy nhiên vừa trông thấy lực lượng Công an, nam thanh niên đã bỏ chạy thục mạng theo đường đê Nguyễn Khoái, sang địa phận quận Hoàng Mai. Thời điểm này đã sập tối, nên tung tích của “kẻ cởi trần cầm dao” khá khó khăn trong công tác truy tìm.

Tiếp nhận đề nghị phối hợp từ Công an quận Hai Bà Trưng, chỉ huy Công an quận Hoàng Mai đã yêu cầu đội nghiệp vụ lập tức phối hợp cùng Công an các phường Vĩnh Hưng, Hoàng Văn Thụ, rà soát. Đến khoảng 21h, lực lượng chức năng xác định đối tượng nghi vấn đang ở trong nhà một người dân tại địa chỉ ngõ 670 Nguyễn Khoái. Tên này được cho là có quan hệ quen biết với con trai của chủ nhà; và bằng cách nào anh ta lẻn được vào trong, thì chủ nhà…mới ngã ngửa khi lực lượng Công an tìm đến.

Diễn biến sự việc trở nên phức tạp, bởi khi định triển khai tiếp cận để thuyết phục, yêu cầu đối tượng nam giới bỏ dao, về cơ quan Công an làm việc, thì lực lượng chức năng phát hiện trong nhà đang có 1 cô gái trẻ, do chính đối tượng gọi đến. Để đảm bảo an toàn cho những người liên quan, cũng như tránh việc đối tượng có hành vi manh động, lực lượng Công an quyết định bao vây kín khu vực, đồng thời tìm cách tác động, giữ tâm lý ổn định cho gã trai. Đến khoảng 11h ngày 3-5, bằng đồng bộ các biện pháp, Công an quận Hoàng Mai đã buộc nam thanh niên phải buông dao, về trụ sở làm việc. Thành công nhất, là không xảy ra thương vong.

Trao đổi với PV, chỉ huy Công an quạn Hoàng Mai cho biết, danh tính đối tượng là Thào Văn Trường (SN 1990, quê quán Mường Chà, tỉnh Điện Biên). Kết quả xét nghiệm nhanh, đối tượng phản ứng dương tính với chất ma túy. Vụ việc đang được Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai lập hồ sơ xử lý.