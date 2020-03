Khởi tố vụ đánh hai thanh niên thương vong do nghi bắt trộm chó

Ngày 5-3, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người để điều tra làm rõ vụ việc 2 thanh niên nghi trộm chó bị đánh thương vong tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An vào ngày 27-2 vừa qua.



Như đã đưa tin, vào khoảng 3h sáng ngày 27-2, người dân xóm 4, xã Mã Thành phát hiện hai thanh niên chạy xe máy có dấu hiệu câu trộm chó nên đã hô hoán vây bắt.

Nơi chiếc xe máy của hai nạn nhân bị thiêu rụi

Nghe tiếng hô, hai thanh niên này rồ ga xe máy bỏ chạy nhưng bị người dân đuổi theo vây đánh. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt để đưa hai người bị thương đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của hai nạn nhân bị đốt rụi, cạnh đó có 3 con chó và một số dụng cụ để câu trộm chó. Danh tính hai thanh niên được xác định là Trần Văn M. và Trần Văn H. cùng trú xã Xuân Thành, huyện Yên Thành.

Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, do bị thương nặng M. đã tử vong. Ngay sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ sự việc.

Hiện sơ quan công an đã triệu tập nhiều người liên quan đến vụ án để điều tra.