Khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Nhà máy ô tô Veam

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Nhà máy ô tô Veam theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/CSKT ngày 10/01/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 13/01/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, đối với:

1. Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Nhà máy ô tô Veam;

2. Trần Thị Thanh Tâm, cán bộ Nhà máy ô tô Veam

về tội “Tham ô tài sản” và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

Các bị can Toàn, Tâm

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, ngày 16/01/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với các bị can Nguyễn Đức Toàn và Trần Thị Thanh Tâm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can thu giữ được một số tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, xác minh truy tìm tài sản thu lợi bất chính để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.