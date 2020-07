Khởi tố vụ 3 tàu khai thác cát trái phép

ANTD.VN - Ngày 22-7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” đối với vụ 3 tàu khai thác cát trái phép tại vùng biển thuộc phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh…

Một trong những tàu cát bị lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ

Trước đó, tại vùng biển thuộc phường Cẩm Thịnh, Phòng Cảnh sát môi trường kiểm tra 3 tàu vỏ xi măng, trong đó tàu mang số hiệu: QN-01 do Nguyễn Thị Hà (SN 1970) và Nguyễn Văn Tú (SN 1996), cùng trú tại xã Thanh Quan, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, điều khiển; tàu QN-02 do Vũ Thị Mùi (SN 1974), Vũ Văn Tín (SN 1974) cùng trú tại xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, điều khiển; tàu QN-07 do Trần Mạnh Hùng (SN 1982) và vợ Phạm Thị Nhung (SN 1982) cùng trú tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, điều khiển, đang có hành vi sử dụng hệ thống máy bơm có gắn ống cao su, chõ sắt để hút cát từ dưới biển lên khoang tàu.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 3 tàu đã khai thác được 90m3 cát. Các thuyền viên trên 3 tàu đều không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Phòng Cảnh sát môi trường đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý theo quy định của pháp luật.