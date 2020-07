Khởi tố vợ Đường "Nhuệ’ thêm tội danh "Cưỡng đoạt tài sản"

ANTD.VN - Ngày 31-7, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) để điều tra tội “Cưỡng đoạt tài sản”.