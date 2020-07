Khởi tố "trùm" cho vay lãi đến 180%/ năm

Ngày 23-7, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Viết Trà (31 tuổi) trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.



Trước đó, vào cuối tháng 5-2020, các trinh sát phát hiện có một đường dây cho vay tín dụng đen với số tiền và số người tham gia cực lớn đang âm thầm hoạt động. Vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định Trần Viết Trà chính là kẻ cầm đầu.

Trần Viết Trà tại cơ quan công an

Cơ quan công an xác định, có gần 400 người đã vay của Trà số tiền hơn 10 tỷ đồng. Ông “trùm” đường dây này lấy lãi suất 3.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày tương đương với 108% đến 180%/năm.

Để phục vụ cho việc đòi nợ, Trà quy tụ những đối tượng có tiền án trên địa bàn để làm chân tay cho mình. Nếu con nợ không trả tiền đúng hẹn, ông “trùm” này sẽ cho đệ tử đến đòi nợ, đàn em của Trà sẽ đe dọa, uy hiếp, thậm chí là chụp ảnh đưa lên mạng bôi nhọ danh dự.

Để qua mắt cơ quan công an, mọi giao dịch đều được Trà quản lý trên máy tính. Vào thời điểm bị bắt, khám xét nơi ở của Trần Viết Trà, lực lượng công an thu giữ 1 bộ máy vi tính, 1 ĐTDĐ, 90 tờ giấy vay tiền, 12 hợp đồng cầm đồ, 1 quyển sổ ghi chép nợ và hơn 1 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Qua kiểm tra trên phần mềm quản lý cho vay trên máy tính của Trà, ban chuyên án xác định đối tượng này cùng đồng bọn đã tổ chức cho 349 người vay với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Theo tính toán, số tiền lãi Trà được hưởng là 7 tỷ đồng.

Bước đầu, Trà đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, chuyên án vẫn đang được điều tra làm rõ.