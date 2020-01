Khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 21/01/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường; Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Văn Hùng về tội Buôn lậu theo Điều 188, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

3 bị can bị khởi tố gồm: Mai Tiến Dũng (áo đỏ), Nguyễn Bảo Trung (áo đen) và Phạm Văn Hiệp (áo kẻ ngang)

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh đối với các bị can nêu trên, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.