Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án "chạy" chế độ chất độc da cam

Cụ thể, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ”, liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Bình, ngày 4-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Môi giới hối lộ" quy định tại Điều 365, Bộ Luật hình sự.

Gồm: Vũ Văn Thịnh (SN 1954, trú tại xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình; Vũ Công Hiếu (SN 1982, trú tại xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, Thái Bình); Lê Đức Thắng (SN 1955, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình), và Phạm Quang Lung (SN 1950, trú tại TP. Thái Bình). Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Trước đó, như ANTĐ thông tin, ngày 4-3, Cơ quan An ninh điều tra của Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Kế Toại (SN 1962), bác sĩ - Phó Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, về tội danh Nhận hối lộ.

Thông tin cho biết, ông Toại liên quan đến đường dây nhận số tiền lớn của nhiều người dân ở trong và ngoài tỉnh Thái Bình để "chạy" chế độ chất độc da cam. Thực tế hồ sơ bổ sung hưởng trợ cấp chất độc hóa học và kết quả giám định mà cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình quản lý cho thấy, rất nhiều trường hợp không mắc dị tật như trong hồ sơ khai báo. Vụ án đang được điều tra mở rộng.