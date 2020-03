Khởi tố phó trưởng khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình do nhận hối lộ

ANTD.VN - Công an tỉnh Thái Bình ngày 8-3 thông tin, Cơ quan An ninh điều tra của Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Kế Toại (SN 1962), bác sĩ - Phó Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, về tội danh Nhận hối lộ.