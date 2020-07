Khởi tố nhóm ‘shiper’ đưa người nhập cảnh trái phép

20:43 16/07/2020 0 M.M

ANTD.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 16-7 cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội danh “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.