Khởi tố người đàn bàn không chịu đo thân nhiệt, chống lực lượng thực thi nhiệm vụ

ANTD.VN - Ngày 4-4, CQĐT Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thu Vân (SN 1977, trú tại phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra, khoảng 9h45 ngày 3-4, tại tầng hầm cửa lên chung cư 11 tầng D2, thuộc phường Đồng Quốc Bình, nơi UBND phường Đồng Quốc Bình bố trí chốt kiểm tra y tế, đo thân nhiệt người ra vào, Vân đi qua chốt kiểm tra để vào lấy xe.

Vũ Thị Thu Vân bị khởi tố hành vi chống người thi hành công vụ

Khi thành viên tổ y tế yêu cầu kiểm tra thân nhiệt thì Vân không đồng ý, thậm chí còn to tiếng. Tổ công tác kiên quyết yêu cầu Vân phải chấp hành quy định đo thân nhiệt thì đối tượng liền hất máy đo và lấy xe bỏ đi.

Khoảng 5 phút sau, Vân quay lại và có lời lẽ to tiếng. Nhận được tin báo, Trung úy Vũ Xuân Quân, Cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Đồng Quốc Bình đã có mặt. Khi đồng chí Quân yêu cầu chấp hành quy định kiểm tra thân nhiệt, Vân không những không chấp hành mà còn giật khẩu trang và tát đồng chí Quân. Hàng vi này của đối tượng đã bị kiên quyết ngăn chặn, đưa về trụ sở Công an phường. Tại đây, đối tượng bày tỏ sự ân hận, khai nhận do thiếu hiểu biết nên đã có hành vi vi phạm phạm pháp luật.